Земляки тренера Андриевского выиграли во Владивостоке у "Адмирала"

Сегодня вечером, 16 января, приморский клуб «Адмирал» встретился на родном льду с минским «Динамо». Противостояние «моряков» и «зубров» закончилось со счётом 5:3 в пользу гостей, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа» с места событий.

До настоящего момента история сражений между командами насчитывала 7 игр, при этом в пяти из них «виктория» улыбнулась подопечным гражданина Белоруссии Александра Андриевского. В этом сезоне хоккейные клубы уже играли – 8 ноября в Минске. На выездном матче «Адмирал» заработал shutout и заветные три очка в свою копилку. К отчётной встрече после 50 игр «моряки» подошли с 69 очками и шатким восьмым местом в турнирной таблице конференции «Восток». В то время как противник провёл 47 встреч, набрав 79 очков, и расположился на шестой строчке Западной конференции.

К разочарованию местных болельщиков счёт матча открыли белорусы. Распечатать ворота «моряков» удалось уже на третьей минуте игры. Начало разгрому положил Аарон Палушай. Следом вторую пробоину в «корабле» «Адмирала» нанёс Александр Китаров. После двух пропущенных шайб в приморской команде последовала замена вратаря, однако и Никита Серебряков не долго «оставался сухим». На двенадцатой минуте встречи счёт до разгромного довёл Марк-Андре Граньяни. Но спустя всего 19 секунд «сине-белые» забили ответный гол. Во время первого перерыва зрители смогли поучаствовать в автограф-сессии от восстановившегося после операции Андрея Конева.

Второй период начался с игры в большинстве у хозяев площадки, не принесшей никаких дивидендов. И как только команды начали играть в равных звеньях, гости восстановили разницу в три шайбы. Очередной точный бросок в ворота «моряков» удался Андрею Степанову. К чести приморцев, они не пали духом и смогли подарить зрителям надежду на благополучный исход. К счастью трибун, Дмитрий Саюстов реализовал большинство. Однако за 4 минуты до конца второго периода Андрей Стась снова восстановил «статус-кво».

На третий период команды вышли при счёте 5:2 в пользу минчан. Ни преимущество в два игрока, ни поддержка зрителей, не принесла «Адмиралу» очков. Единственное, что удалось «морякам» – уйти от крупного поражения. Окончательный итог на пятидесятой минуте игры подвёл Павел Макаренко. Третий домашний матч 2017 года закончился поражением «Адмирала» со счётом 3:5. Следующую игру «моряки» проведут на выезде. Во Владивосток команда вернётся после встречи с «Амуром».