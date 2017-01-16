Вопрос с банкротством "Луча-Энергии" решится весной на судебном поле

Футбольный клуб "Луч-Энергия" из Владивостока намерен объявить себя банкротом, сообщает РИА «Восток-Медиа». Окончательное решение по данному вопросу суд примет этой весной.

В Арбитражном суде Приморского края рассматривается дело о банкротстве футбольного клуба «Луч-Энергия». Истцом на процессе выступает индивидуальный предприниматель, футбольный агент Дмитрий Кигинько. Футбольной общественности он известен по делу о банкротстве нижегородского ФК «Волга» - в 2015 году агент также требовал признать данную команду банкротом из-за многомиллионного долга перед ним. Однако в дальнейшем Кигинько отказался от данного заявления. Ситуация с «Лучом» повторяет эту историю. Предприниматель требует от суда признать клуб банкротом из-за того, что у «жёлто-синих» нет денег для выплаты вознаграждения в 1,4 миллиона рублей.

Сегодня в приморском Арбитражном суде должно было состояться очередное заседание по данному делу. Однако обе стороны попросили перенести суд на более поздний срок. Во многом это связано с мировым соглашением, которое подготавливают участники процесса. Судья Наталья Колтунова назначила следующую дату заседания – оно состоится в конце марта. Как сообщил представитель истца, к этому сроку «Луч-Энергия» и Дмитрий Кигинько должны прийти к договорённости по мировому решению вопроса.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что приморский футбольный клуб оказался в очередном экономическом кризисе. Он чреват серьёзными последствиями для всего дальневосточного футбола. Осенью и зимой администрация Приморского края перечисляла несколько траншей на зарплаты футболистам и персоналу. В то время как конкуренты приморцев уже вовсю штампуют голы на предсезонных сборах, "Луч" всё ещё ждёт очередного перечисления денег - программа подготовки под угрозой срыва.

Как ранее сообщало РИА "Восток-Медиа", перед Новым годом штаб "Луча" определился с кандидатурой главного тренера. Им стал воспитанник приморского футбола Константин Емельянов.