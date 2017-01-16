Во Владивостоке пройдёт очередная жеребьёвка для многодетных

Первая в этом году жеребьёвка земельных участков для многодетных семей Владивостока назначена на 30 января. Приглашения прийти в городскую администрацию получили 8 семей, на выбор им власти предложили 9 участков в пригороде краевой столицы. Большинство из них находятся в районе садового товарищества «Дружба», недалеко от «Фетисов-Арены», а один – на улице Тернейской в посёлке Трудовое.

Как отмечает пресс-служба мэрии, все эти участки представили в ходе общественных слушаний в декабре 2016 года.

На сегодня во Владивостоке землю получили уже 1943 многодетные семьи. Это земля в пригороде Владивостока – от Седанки до Трудового, в районе Океанской, Спутника, Садгорода, Весенней, в бухте Лазурной и на других площадках.

По заказу администрации Владивостока к участкам для многодетных семей строятся дороги. Так, в районе садового товарищества «Лиман» специалисты уже проложили дорогу в грунте и закончили первый этап строительства проезда на улице Курильской.

В соответствии с краевым законом земля семьям предоставляется бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства. Площадь участков, согласно закону, составляет от 7 до 20 соток.

Специалисты городской администрации продолжают подготовку участков для семей под индивидуальное жилищное строительство.