В заброшенном роддоме во Владивостоке вспыхнул пожар

Во Владивостоке сегодня произошло возгорание в здании бывшего роддома на Пушкинской улице. Причины инцидента устанавливают специалисты, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня днём во Владивостоке произошло небольшое возгорание. Пламя вспыхнуло в здании бывшего роддома на Пушкинской, 47. В настоящий момент оно пребывает в заброшенном состоянии. Зачастую оно служит ночлегом для маргиналов – возможно, именно они имеют отношение к пожару.





Как сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе Главного управления МЧС по Приморскому краю, сигнал о происшествии поступил на пульт пожарной охраны в 15:42. Через шесть минут на место прибыли расчёты огнеборцев. На локализацию и полную ликвидацию огня работникам МЧС потребовалось меньше получаса.

«В тушении задействовали 20 человек личного состава, три звена газодымозащитной службы, а также 4 единицы техники. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Пострадавших нет», - сообщили в ведомстве. Что именно горело в бывшем роддоме, спасатели не уточнили. В настоящее время причины пожара устанавливают специалисты.





За сегодня это уже не первый пожар в приморской столице. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что этой ночью на улице Толстого полностью сгорел автомобиль Toyota Harrier. Причины инцидента неизвестны. Возможно, машину попросту подожгли.