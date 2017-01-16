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Более сотни жителей Золотой долины переедут в новые квартиры

Более сотни жителей Золотой долины переедут в новые квартиры
В этом году Партизанский район рассчитывает переселить всех нуждающихся из аварийного жилья
только что
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

Завтра в селе Золотая долина Партизанского района Приморья состоится вручение ключей от новых квартир тем, кто до сих пор проживал в аварийных домах. Жилищные условия улучшат 138 жителей посёлка, для которых построили новый трёхэтажный дом.

Как сообщили специалисты краевого департамента градостроительства, всего в Золотой долине насчитывается 10 аварийных домов, а в них – 97 квартир.  Строительство по федеральной программе продолжится и в этом году – и к концу 2017-го администрация муниципалитета рассчитывает полностью обеспечить всех обитателей аварийного жилья новыми квартирами.

На строительство нового дома в Золотой долине было потрачено почти 118 миллионов рублей, из них более 40 миллионов рублей – средства краевого бюджета, около 12 – местного. Те, кому не досталось квартир, получили от края и муниципалитета деньги на самостоятельное решение жилищного вопроса – таких семей насчитывается 32.

На этот год в Партизанском районе остаётся расселить из аварийных домов всего 29 человек. Муниципалитет уже заключил контракт на участие в долевом строительстве.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что из аварийного жилья в Приморье переехали уже более 4,5 тысяч человек. В регионе завершается третий этап федеральной программы. За весь период реализации программы в Приморье необходимо расселить 7744 человека из 3425 жилых помещений в 557 аварийных домах.

 
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