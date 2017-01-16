Владивостокская епархия учит английскому за пожертвования

Также жители города могут узнать древнегреческий и церковнославянский языки

Владивостокская епархия объявила о наборе в языковую школу. При условии внесения пожертвований владивостокцы могут научиться церковнославянскому, древнегреческому и разговорному английскому языку, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на приморскую митрополию РПЦ.

Обучение в языковой школе при образовательном центре Владивостокской епархии начнётся 1 февраля. Организаторы предлагают 5 направлений, каждое из которых подразумевает 36 часов обучения. Речь идёт о начальных и средних уровнях церковнославянского и древнегреческого языков, а также разговорном английском.

Занятия будут проходить один раз в неделю с 17:00 до 19:30. Весь курс можно охватить за 12 занятий. При этом организаторы уточняют: обучение предполагает внесение пожертвований.

По окончании курсов учащиеся языковой школы получают навыки чтения и перевода текстов. В дальнейшем они смогут повысить свою квалификацию на более высоком уровне.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Владивостокская епархия Русской православной церкви проводит в приморской столице конкурс рождественских вертепов. Авторы самых интересных работ получили призы от митрополита.