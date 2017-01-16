Два крупных туристских форума объединятся в Приморье

В этом году Тихоокеанский туристский форум, о котором не раз рассказывало РИА «Восток-Медиа», объединится на площадке Дальневосточного федерального университета с Международным форумом стран Северо-Восточной Азии. Оба форума пройдут на Русском острове с 18 по 21 мая.

С прошлого года Тихоокеанский туристский форум имеет статус всероссийского. Его мероприятия - международную выставку PITE, круглые столы и пленарные заседания, фестиваль «День путешественника» - посетили почти 43 тысячи человек. В нынешнем году главной темой форума станет развитие трансграничных маршрутов. Во Владивосток приедут делегации из Республики Корея, Японии, Китая и Монголии. По словам директора департамента туризма Константина Шестакова, новый формат мероприятия позволит привлечь гораздо больше участников из-за рубежа.

«Объединённый Тихоокеанский туристский форум по-прежнему будет состоять из нескольких блоков – деловой части, международной выставки Pacific International Tourism Expo и фестиваля «День путешественника». Каждой из стран-участниц будет посвящено отдельное направление в рамках профильных секций. Приморье становится всё более популярным у азиатских туристов, проведение международного профильного форума в крае позволит ещё раз продемонстрировать профессиональному сообществу потенциал региона и интенсифицировать сотрудничество», – отметил руководитель департамента.

В прошлом году в экспозиции PITE приняли участие 177 компаний из 10 стран мира.

Успех форума подтвердила победа в национальной премии Russian Event Award-2016. Мероприятие проходит под эгидой Федерального агентства по туризму и Министерства культуры России.