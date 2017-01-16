Уссурийск обживают Артёмы и Софьи

Имена Артём и Софья стали самыми распространёнными в Уссурийске, сообщает РИА «Восток-Медиа». Именно так чаще всего называют своих детей горожане.

Уссурийский загс назвал самые популярные имена, которыми жители округа называли своих новорождённых детей в 2016 году. Ими стали Артём, Ярослав, Максим и Александр. Эти имена лидируют в Приморье уже не первый год. С чем связана такая тенденция – сказать сложно. Среди девочек лидирует Софья, на втором месте Анастасия, также много Милан и Елизавет. А вот некоторые родители решили прослыть оригиналами и выбирали довольно непривычные для современных россиян имена: так в Уссурийске появились Игнатии, Устины и даже Соломон. У девочек – Устинья, Виола и Эльмира.

Как отмечают в пресс-службе администрации Уссурийска, в конце 2016 года в городских роддомах появился 641 ребёнок, из них 13 двойняшек.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что имя Артём обогнало Александра и стало самым популярным в приморском городе Артёме. Новорождённых девочек горожане чаще всего называют Дарьями. Это имя впервые выбилось в лидеры списка.