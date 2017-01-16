Приморские кавээнщики не смогли попасть в телевизор

Ни одна из команд Владивостока не прошла во второй тур сочинского фестиваля

Ни одна из приморских команд не попала в телевизионную лигу КВН. Достижением четырёх коллективов из Владивостока на фестивале «КиВиН» стало лишь получение повышенного рейтинга, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В Сочи сейчас в самом разгаре XXVIII Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2017». С 10 по 23 января все команды-участницы будут распределены по официальным лигам клуба на предстоящий сезон. Отправились покорять большой КВН и команды из Приморья - «Твой стиль» (ВГУЭС), «7Б» и «Серебряный рог» (обе - из ДВФУ), а также Сборная Приморского края.

Однако по результатам прошедшего первого тура дальше никто из команд пройти не смог, а это значит, что по телевизору приморцы в этом году совершенно точно не увидят своих земляков. Все они получили так называемый повышенный рейтинг, что позволяет попасть в центральные лиги.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что 4 команды из Владивостока принимают участие в Международном фестивале «КиВиН-2017» в Сочи. Всего в курортный город съехались 640 команд.

Примечательно, что одной из команд – сборной Приморского края – всё-таки посчастливилось оказаться на «голубом экране». Именно они открывали розыгрыш Летнего кубка КВН, который прошёл во Владивостоке 11 сентября 2016 года. Правда, тогда не все приморцы оценили шутку местной сборной про тайфун. Капитан не ожидал подобной реакции некоторых зрителей и попросил не судить слишком строго. Между тем сразу после успешного выступления сборная Приморского края по КВН после Летнего кубка планировала отправиться на фестиваль в Сочи и пробиться в одну из телевизионных лиг КВН.







