Работница банка украла из кассы 6 миллионов рублей

Во Владивостоке наконец осудили сотрудницу банка, которая в течение двух лет обворовывала кассу. Она похитила несколько миллионов рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Вступил в законную силу приговор сотруднице банка, который вынес Первомайский районный суд Владивостока. В ноябре 2016 года её осудили за хищение вверенного имущества в особо крупном размере, однако обвиняемая обжаловала приговор. Как установил суд, заведующая кассой одного из владивостокских банков в течение двух лет присваивала себе различные суммы из хранилища. Благодаря своему служебному положению она могла беспрепятственно это делать, а недостачу денег умело скрывала. Похищенные деньги она указывала в документах как «ветхие», которые банк должен утилизировать.

Всего обвиняемой удалось прибрать к рукам 6 миллионов рублей. Факт похищения денег обнаружили в ходе ревизии, после чего завкассой пришлось отвечать за содеянное. Она возместила большую часть причинённого ущерба. Суд признал женщину виновной в преступлении и приговорил её к 3 годам колонии-поселения. Однако подсудимая не согласилась с приговором и попыталась обжаловать его. Апелляцию рассматривали в Приморском краевом суде. Судьи второй инстанции сочли, что вердикт по данному делу полностью законен. Жалобу обвиняемой оставили без удовлетворения.

Подобные преступления – не редкость для Дальнего Востока. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что два банковских работника в Хабаровске «кинули» крупный региональный банк на 6 миллионов рублей. Они незаконно оформляли банковские карты и за несколько месяцев наворовали большую сумму.