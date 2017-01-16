За помощь в поимке тех, кто ранил тигрёнка, заплатят 150 тысяч рублей

Дальневосточный филиал Центра «Амурский тигр» объявил, что готов выплатить 150 тысяч рублей за достоверную информацию о браконьерах, тяжело ранивших тигрёнка в Пожарском районе. РИА «Восток-Медиа» рассказывало об этом трагическом происшествии, случившемся 13 января. Сейчас раненый зверь находится в Алексеевке, где за его жизнь борются ветеринары. Однако состояние подстреленного детёныша они характеризуют как тяжёлое и никаких прогнозов не дают.

Центр «Амурский тигр» пообещал не только выдать вознаграждение за сведения о преступниках, но и соблюсти конфиденциальность источника полученных данных.

На данный момент полиция и служба охотничьего надзора проводят специальные мероприятия по поиску преступников. Информацию о происшествии можно сообщить по электронной почте: feb@amur-tiger.ru или по телефону: (423) 222-14-48 или телефону горячей линии департамента охотничьего надзора: (423) 239-09-90.