Во Владивостоке переехал один из пунктов обслуживания Дальэнергосбыта

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График работы остался прежним
|Фото: rao-esv.ru
Пункт обслуживания потребителей Владивостокского расчётно-контрольного центра филиала ПАО «ДЭК» – Дальэнергосбыт открыл свои двери во Владивостоке, на улице Фирсова, 4. Ранее данный пункт обслуживания располагался по адресу: проспект 100-летия Владивостока, 40а.
В новом помещении созданы все условия для максимального удобства и комфорта потребителей. На информационных стендах размещены выдержки из законодательных актов, касающихся вопросов энергоснабжения, информация о способах оплаты электроэнергии и вариантах передачи показаний ПУ. Работает касса по приёму платежей от физических и юридических лиц. Одновременно ведут приём два специалиста, которые смогут оперативно решить все вопросы, связанные с электроснабжением:
- произвести сверку начислений и плат за электроэнергию;
- выдать справку взаиморасчётов за потреблённую электроэнергию, справку на оформление субсидий;
- внести изменения в карточку абонента в соответствии с представленными документами;
- выдать дубликат квитанции по оплате потреблённой электроэнергии;
- произвести перерасчёт;
- оформить заявку на проведение технического осмотра прибора учёта электроэнергии, установку, опломбировку и восстановление подачи электроэнергии после её ограничения;
- заключить соглашение на реструктуризацию задолженности за электроэнергию.
График работы пункта обслуживания остался неизменным: с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00.