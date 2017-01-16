Во Владивостоке переехал один из пунктов обслуживания Дальэнергосбыта

Пункт обслуживания потребителей Владивостокского расчётно-контрольного центра филиала ПАО «ДЭК» – Дальэнергосбыт открыл свои двери во Владивостоке, на улице Фирсова, 4. Ранее данный пункт обслуживания располагался по адресу: проспект 100-летия Владивостока, 40а.

В новом помещении созданы все условия для максимального удобства и комфорта потребителей. На информационных стендах размещены выдержки из законодательных актов, касающихся вопросов энергоснабжения, информация о способах оплаты электроэнергии и вариантах передачи показаний ПУ. Работает касса по приёму платежей от физических и юридических лиц. Одновременно ведут приём два специалиста, которые смогут оперативно решить все вопросы, связанные с электроснабжением:

- произвести сверку начислений и плат за электроэнергию;

- выдать справку взаиморасчётов за потреблённую электроэнергию, справку на оформление субсидий;

- внести изменения в карточку абонента в соответствии с представленными документами;

- выдать дубликат квитанции по оплате потреблённой электроэнергии;

- произвести перерасчёт;

- оформить заявку на проведение технического осмотра прибора учёта электроэнергии, установку, опломбировку и восстановление подачи электроэнергии после её ограничения;

- заключить соглашение на реструктуризацию задолженности за электроэнергию.

График работы пункта обслуживания остался неизменным: с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00.