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Приморские депутаты отказались работать бесплатно

Приморские депутаты отказались работать бесплатно
Комитет отклонил инициативу коммуниста Самсонова
сегодня, 14:33
Политика | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Комитет по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного собрания Приморского края дал старт парламентской работе в 2017 году и первым провёл заседание. Как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», депутаты в хорошем темпе рассмотрели десяток вопросов, в том числе отклонили предложение «быть честными и всем отказаться от зарплаты».

Кроме четырёх членов комитета, на сегодняшнее заседание пришли и другие народные избранники: представитель «Единой России», заместитель председателя краевого парламента Сергей Кузьменко; коммунист Артём Самсонов и его бывший соратник Олег Вельгодский.

Самсонов, который в ноябре привлёк к себе общее внимание табличкой «Едим бюджет», на этот раз обошёлся без эпатажа и уже в организованном порядке вновь поднял тему распределения зарплат в Заксобрании. Он предложил уравнять всех народных избранников, внеся изменения в статью 6 регионального закона «О статусе депутата Законодательного собрания Приморского края».

Докладчик напомнил, что он сам и его коллеги по фракции КПРФ остались без заработной платы, так как не имеют портфелей председателя Заксобрания, его заместителя и ключевых должностей в комитетах: «Два месяца назад партия власти лишила депутатов от оппозиции возможности работать на постоянной основе, и раз так много говорится о сокращении расходов, то моё предложение следующее - давайте все откажемся от заработной платы. На постоянной основе должны работать председатель Законодательного собрания – это должность, которая требует постоянного присутствия на рабочем месте, – и председатели комитетов, раз у них тоже есть свои структурные обязанности. Остальные вполне могут остаться на непостоянной основе, и это будет справедливо, честно. А вот дальше уже будем смотреть и вместе обсуждать, должен ли депутат работать на постоянной основе, общественная нагрузка это или нет. Прошу поддержать законопроект в первом чтении».

Дальнейшее обсуждение не заняло много времени. Олег Вельгодский заметил, что у вице-спикера и зампредов в комитетах «объём работы значителен и не может быть выполнен на непрофессиональной основе», следовательно, принятие предложения Самсонова приведёт к резкому снижению качества подготовки вопросов и качественного уровня принимаемых в Приморье законов.

В свою очередь председатель комитета Дмитрий Новиков рассказал об опыте коллег в других регионах, где заработную плату также получают не все депутаты, а лишь отдельные категории. Кроме того, по мнению Новикова, «та структура, которая есть сейчас, прошла проверку временем, и нет смысла её менять».

В итоге трое членов комитета проголосовали против изменений в законе о статусе депутата и один воздержался. Сразу после этого автор инициативы тихо, без скандалов покинул зал заседаний.

 
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Комментарии
  • хон гиль дон  (сегодня, 14:57 )

    Нужно у депутата Новикова отобрать его автостоянки по ул. Русской 57, и тогда посмотреть нужна ему зарплата или нет.

  • Турыст  (сегодня, 15:05 )

    Дайте всем этим клопам зарплату в 20 тыс рублей и все остальное за свой счет, пусть служат людям по зову сердца, а не кармана.

  • Дмитрий  (сегодня, 15:23 )

    20 тыс. рублей жирновато будет, пусть на 15 тысяч попробуют пожить

  • олений пенис  (полчаса назад)

    Супермаркеты строить не дают, зарплату платить не хотят-куда бедному депутату податься?



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