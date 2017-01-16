Улов приморских рыбаков составил почти пятую часть от общероссийского

Специалисты департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов подсчитали, что доля улова приморских рыбаков в общероссийском за 2016 год составила более 18 %. Рыбодобывающие суда Приморья доставили на берег 830 тысяч тонн разнообразных морских биоресурсов. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что удачнее всего оказались сельдевая и кальмаровая путина. Общий прирост улова составил 13 % к уровню 2015 года. Хорошие результаты рыбацкой путины сразу заметно отразились на розничных ценах в магазинах и на рынках Приморья. Горбушу в популярных супермаркетах можно купить по цене 107 рублей за килограмм. На складах Госпродагентства полукилограммовая банка сардины иваси специального посола продаётся по 130 рублей. Сельдь и навага продаются повсеместно по ценам от 70 рублей за кило.

По мнению специалистов краевого департамента, росту уловов способствовали увеличение квот, благоприятная промысловая и погодная обстановка. В 2016 году приморские предприятия возобновили промысел сардины иваси и скумбрии. На севере Приморья наблюдались хорошие подходы горбуши.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский отметил положительное влияние на рост рыбодобычи новых правил, внесённых в законодательство. По его словам, с увеличением срока выдачи квот с 10 до 15 лет рыбаки получили возможность долгосрочного планирования деятельности компаний и привлечения российских инвестиций в развитие отрасли, в том числе и в обновление флота. Также сыграло роль увеличение с 50 до 70 % порога освоения водных биоресурсов, при недостижении которого пользователь лишается квоты. Теперь не менее 70 процентов доли квоты рыбацкие предприятия должны добывать только на собственных или лизинговых судах. Это минимизирует участие в рыбной отрасли так называемых «рантье». Губернатор края добавил, что считает одной из важнейших задач создание комплексов береговой переработки на территории Приморья.