Прощание с умершей во Владивостоке артисткой пройдёт в Москве и Крыму

Прах молодой исполнительницы Жанны Роштаковой, скоропостижно скончавшейся на прошлой неделе во Владивостоке, отправили в Москву. В столице России с ней попрощаются друзья, а похороны пройдут на её родине, в Симферополе, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Об этом корреспонденту агентства рассказал родственник Жанны Дмитрий Ходунков, срочно вылетавший в Россию из Канады на прощание с близким человеком. По его словам, прах Жанны из Владивостока в столицу привёз её друг.

«В Москве бывший муж Жанны с друзьями проведут церемонию прощания. Во вторник мы все едем к её маме, моей сестре, на кладбище попрощаться. Оттуда мы вылетаем в Симферополь. В среду узким семейным кругом мы её похороним. Она там родилась. Мы все находимся в состоянии полного шока. Экспертиза не смогла выявить причину смерти, к сожалению», - уточнил собеседник агентства.

Ходунков добавил, что никаких полок в ванной, где нашли тело Роштаковой, вообще нет. «Не пойму, откуда взялась эта версия», - написал он.

В полиции Владивостока корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сегодня, 16 января, сообщили, что доследственная проверка по данному факту всё ещё идёт. Никаких подробностей случившегося пока нет.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Жанна Роштакова скоропостижно скончалась на 34-м году жизни во Владивостоке. Новость об уходе Роштаковой стала настоящим шоком для её близких, друзей и коллег. Её тело обнаружили 11 января. О трагедии стало известно благодаря известному певцу Прохору Шаляпину, другу Жанны. В Сети быстро разлетелась информация о том, что женщина лежала в ванне и на голову ей упала полка.