Приморская полиция разбирается в обстоятельствах смертельного ДТП

Сегодня ночью в Приморье произошла серьёзная автомобильная авария, сообщает РИА «Восток-Медиа». В результате столкновения погиб известный приморский шеф-повар.

Этой ночью в Анучинском районе Приморья произошло смертельное ДТП. Как сообщают в пресс-службе главного приморского управления МВД, на 60 километре дороги Осиновка – Рудная Пристань столкнулись Toyota Premio и Nissan Tino.





34-летний водитель «Тойоты» ехал со стороны Уссурийска в сторону села Анучино. По какой-то причине он потерял управление и вылетел на встречную полосу. там он столкнулся с «Ниссаном». Водитель «Премио» скончался на месте происшествия от полученных травм. Его пассажир, а также 26-летний владелец «Ниссана» получили различные травмы. Прибывшие на место работники скорой помощи увезли пострадавших в больницу.





По информации ряда СМИ, погибшим водителем «Тойоты Премио» оказался известный владивостокский шеф-повар Илья Посохин.





Сейчас стражи порядка проводят проверку по факту происшествия. Им предстоит выяснить все детали произошедшего. В настоящее время проводится ряд экспертиз. После их завершения в полиции смогут принять какое-либо процессуальное решение.

Это не единственное серьёзное происшествие, которым отметилось Приморье в минувшие выходные. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о том, что в Уссурийске пьяный водитель протаранил автомобиль с беременными женщинами. Лихач пытался уйти от полицейской погони. Ещё один инцидент произошёл во Владивостоке – этой ночью в приморской столице сгорел автомобиль.