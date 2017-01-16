В Алексеевке пытаются спасти жизнь раненому тигрёнку

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Ветеринары говорят, что потребуется несколько операций
|Фото: amur-tiger.ru
На минувших выходных в реабилитационный центр животных приморского посёлка Алексеевка привезли раненого тигрёнка. Его 13 января обнаружили инспекторы охотнадзора в Пожарском районе. Специалисты департамента охотничьего надзора Приморского края, центра «Амурский тигр» и WWF России оперативно помогли наладить оказание помощи подстреленному краснокнижному зверю.
Сейчас ветеринары борются за жизнь тигрёнка — по их определению, возраст самца не больше 7 месяцев. Одновременно полиция ищет браконьеров, сделавших роковой выстрел.
«Сейчас важно приложить все усилия к спасению жизни тигрёнка, хотя мы отдаём себе отчёт в том, что ситуация тяжёлая и не всё, к сожалению, зависит от ветеринаров. Мы надеемся, что сотрудники полиции приложат все усилия и найдут злоумышленников. По понятным причинам не разглашается характер ранения, но оно достаточно серьёзное, и то, что тигрёнок жив, уже можно считать чудом. Наша организация готова выплатить вознаграждения за достоверную информацию об обстоятельствах преступления и виновных в этом лицах с гарантией конфиденциальности. Отдельное спасибо людям, сообщившим о тигрёнке», — комментирует директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
Мать раненого тигрёнка и его брат или сестра остались живы. После изъятия её детёныша из тайги тигрица приходила на место происшествия.
Для определения стратегии лечения в Алексеевке организовали консилиум с привлечением ведущих российских специалистов в области ветеринарии.
«Рану обработали, ввели обезболивающее, антибиотики. По рентгеновскому снимку видно, что у животного имеются значительные повреждения. Скорее всего, потребуется операция, и не одна», — рассказала доцент, ветеринарный врач ПГСХА Ирина Короткова.
Зверь пришёл в сознание, и хотя состояние его характеризуют как тяжёлое, он пьёт воду. На близость людей зверь почти не реагирует, от пищи отказывается.
Ну что за скоты! Не браконьеры, так лесозаготовители могли животное подстрелить. Мозгами совсем не привыкли думать, главное стрельнуть из-под тишка и свалить!