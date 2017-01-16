В Алексеевке пытаются спасти жизнь раненому тигрёнку

На минувших выходных в реабилитационный центр животных приморского посёлка Алексеевка привезли раненого тигрёнка. Его 13 января обнаружили инспекторы охотнадзора в Пожарском районе. Специалисты департамента охотничьего надзора Приморского края, центра «Амурский тигр» и WWF России оперативно помогли наладить оказание помощи подстреленному краснокнижному зверю.

Сейчас ветеринары борются за жизнь тигрёнка — по их определению, возраст самца не больше 7 месяцев. Одновременно полиция ищет браконьеров, сделавших роковой выстрел.

«Сейчас важно приложить все усилия к спасению жизни тигрёнка, хотя мы отдаём себе отчёт в том, что ситуация тяжёлая и не всё, к сожалению, зависит от ветеринаров. Мы надеемся, что сотрудники полиции приложат все усилия и найдут злоумышленников. По понятным причинам не разглашается характер ранения, но оно достаточно серьёзное, и то, что тигрёнок жив, уже можно считать чудом. Наша организация готова выплатить вознаграждения за достоверную информацию об обстоятельствах преступления и виновных в этом лицах с гарантией конфиденциальности. Отдельное спасибо людям, сообщившим о тигрёнке», — комментирует директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Мать раненого тигрёнка и его брат или сестра остались живы. После изъятия её детёныша из тайги тигрица приходила на место происшествия.

Для определения стратегии лечения в Алексеевке организовали консилиум с привлечением ведущих российских специалистов в области ветеринарии.

«Рану обработали, ввели обезболивающее, антибиотики. По рентгеновскому снимку видно, что у животного имеются значительные повреждения. Скорее всего, потребуется операция, и не одна», — рассказала доцент, ветеринарный врач ПГСХА Ирина Короткова.

Зверь пришёл в сознание, и хотя состояние его характеризуют как тяжёлое, он пьёт воду. На близость людей зверь почти не реагирует, от пищи отказывается.



