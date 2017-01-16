Сегодня понедельник, 16 января 2017 года, 12:53
В Хабаровском крае могут остановить работу Ванинского порта
В Хабаровском крае могут остановить работу Ванинского порта
Снежный Хабаровск в Instagram: подборка от РИА "Восток-Медиа"
Снежный Хабаровск в Instagram: подборка от РИА "Восток-Медиа"
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"
5 тысяч от Путина: пенсионеров Приморья призывают быть бдительными
5 тысяч от Путина: пенсионеров Приморья призывают быть бдительными
Жёсткие выходные: два дня снегопада и 116 аварий в Хабаровске
Жёсткие выходные: два дня снегопада и 116 аварий в Хабаровске
Регионы:


Популярное
полчаса назад
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"
сегодня, 08:37
По Приморью ударят крещенские морозы
сегодня, 10:28
Ночью во Владивостоке сгорела очередная иномарка
сегодня, 06:24
Сегодня во Владивостоке отключат свет от Фонтанной до Садгорода
вчера, 16:51
"СКА-Нефтяник" на старте второго этапа ЧР обыграл "Водник"
вчера, 17:55
В Хабаровске стоянка возле храма стала точкой нелегальной продажи меха
вчера, 18:19
Биографию Александра Фадеева написал приморец Василий Авченко
вчера, 20:10
Артём Бондаренко забил сотый гол за хабаровский "СКА-Нефтяник"
сегодня, 11:39
5 тысяч от Путина: пенсионеров Приморья призывают быть бдительными
вчера, 15:40
В Черниговском районе Приморья сегодня хотят восстановить подачу тепла

Обсуждаемое
полчаса назад
8

В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"
вчера, 18:19
6

Биографию Александра Фадеева написал приморец Василий Авченко
вчера, 15:40
4

В Черниговском районе Приморья сегодня хотят восстановить подачу тепла
сегодня, 10:00
3

В Хабаровске слабослышащих воспитанников интерната поставили на колени
сегодня, 11:19
1

Сегодня "Адмирал" сразится с минским "Динамо"
полчаса назад
1

В Алексеевке пытаются спасти жизнь раненому тигрёнку
вчера, 14:35
1

Жителю Тынды померещилась бомба в собственной квартире
вчера, 17:55
1

В Хабаровске стоянка возле храма стала точкой нелегальной продажи меха
сегодня, 10:28
1

Ночью во Владивостоке сгорела очередная иномарка
сегодня, 11:15
В Хабаровском крае выплату из маткапитала получили 25 тысяч семей
Народный топ новостей

Гость
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым вчера, 11:20
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным


Актуально
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной" полчаса назад
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах

Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 252



Система Orphus

В Алексеевке пытаются спасти жизнь раненому тигрёнку

В Алексеевке пытаются спасти жизнь раненому тигрёнку
Ветеринары говорят, что потребуется несколько операций
полчаса назад
Экология | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 1

Фото: amur-tiger.ru

На минувших выходных в реабилитационный центр животных приморского посёлка Алексеевка привезли раненого тигрёнка. Его 13 января обнаружили инспекторы охотнадзора в Пожарском районе. Специалисты департамента охотничьего надзора Приморского края, центра «Амурский тигр» и WWF России оперативно помогли наладить оказание помощи подстреленному краснокнижному зверю.

Сейчас ветеринары борются за жизнь тигрёнка — по их определению, возраст самца не больше 7 месяцев. Одновременно полиция ищет браконьеров, сделавших роковой выстрел.

«Сейчас важно приложить все усилия к спасению жизни тигрёнка, хотя мы отдаём себе отчёт в том, что ситуация тяжёлая и не всё, к сожалению, зависит от ветеринаров. Мы надеемся, что сотрудники полиции приложат все усилия и найдут злоумышленников. По понятным причинам не разглашается характер ранения, но оно достаточно серьёзное, и то, что тигрёнок жив, уже можно считать чудом. Наша организация готова выплатить вознаграждения за достоверную информацию об обстоятельствах преступления и виновных в этом лицах с гарантией конфиденциальности. Отдельное спасибо людям, сообщившим о тигрёнке», — комментирует директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Мать раненого тигрёнка и его брат или сестра остались живы. После изъятия её детёныша из тайги тигрица приходила на место происшествия.

Для определения стратегии лечения в Алексеевке организовали консилиум с привлечением ведущих российских специалистов в области ветеринарии.

«Рану обработали, ввели обезболивающее, антибиотики. По рентгеновскому снимку видно, что у животного имеются значительные повреждения. Скорее всего, потребуется операция, и не одна», — рассказала доцент, ветеринарный врач ПГСХА Ирина Короткова.

Зверь пришёл в сознание, и хотя состояние его характеризуют как тяжёлое, он пьёт воду. На близость людей зверь почти не реагирует, от пищи отказывается. 


 
 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии
  • Реальная Олька  (12 минут назад)

    Ну что за скоты! Не браконьеры, так лесозаготовители могли животное подстрелить. Мозгами совсем не привыкли думать, главное стрельнуть из-под тишка и свалить!



Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru