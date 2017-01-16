Дума Владивостока готовится сформировать Общественный совет

Положение об Общественном совете, который планируется создать в приморской столице в 2017 году, предусматривает порядок формирования данного органа, его полномочия, цели и задачи. Автор проекта, председатель думы Владивостока Елена Новицкая прокомментировала ключевые положения новой для города инициативы.

Предполагается, что совет выбирается на три года и является совещательным, коллегиальным органом, призванным обеспечить взаимодействие жителей города, общественных объединений с органами местного самоуправления.

«Общественный совет будет наделён функциями выдвижения и поддержки общественно значимых гражданских инициатив, а это – хороший инструмент для участия граждан в развитии своего общества и государства. Также члены совета смогут разрабатывать рекомендации органам местного самоуправления при определении приоритетов политики города Владивостока, в области развития институтов гражданского общества; участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов, принимаемых думой Владивостока; проводить общественные слушания, конференции, семинары, круглые столы, Гражданский форум общественных объединений. Также деятельность совета поспособствует повышению политической и правовой культуры населения», – отметила Елена Новицкая.

К выдвижению кандидатов в члены Общественного совета не допускаются политические партии, государственные и муниципальные служащие, краевые и городские депутаты, лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными; в отношении которых имеется обвинительный приговор суда, вступивший в законную силу, а также граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

Члены совета трудятся на неосвобождённой и безвозмездной основе. Общественный совет учреждается сроком на три года. Срок полномочий Общественного совета может быть прекращён досрочно на основании решения думы города Владивостока.

Предложение о создании Общественного совета в своё время поддержали участники первого Гражданского форума, который прошёл в думе Владивостока в августе 2016 года. Позднее этот вопрос обсуждался и на встречах депутатов с общественными организациями.