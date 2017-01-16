Пьяный житель Уссурийска протаранил машину с беременными женщинами

В минувшие выходные Приморье отметилось несколькими серьёзными авариями. Их виновниками стали нетрезвые водители, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Так, в ночь на воскресенье в Уссурийске пьяный лихач решил поиграть в «догонялки» с полицией. По информации пресс-службы приморского управления МВД, 15 января работники ДПС попытались остановить легковушку Toyota Crown. Водитель иномарки проигнорировал их требование и попытался скрыться, увеличив скорость. Полицейские начали преследовать нарушителя. Погоня продолжалась недолго: на перекрёстке Некрасова – Комсомольская лихач на полном ходу вылетел на встречную полосу. Он лоб в лоб столкнулся с автомобилем Toyota Prius.

Как сообщает автомобильное сообщество dpscontrol_125rus, в «Приусе» находились три женщины, при этом двое были беременны. Прибывшие на место происшествия медики отправили их на амбулаторное лечение. Виновника ДТП – 34-летнего местного жителя – задержали полицейские. Как оказалось, мужчина был пьян. Теперь ему предстоит ответить за своё поведение на дороге. Стражи порядка составили в отношении водителя три административных протокола – за «пьяную» езду, отказ остановиться по требованию, а также за нарушение правил маневрирования. По факту инцидента сейчас проводится административное расследование.

Ещё один автомобильный инцидент произошёл в Находке минувшим вечером. Там в районе остановки «Гагарина» с дороги вылетел дорогой внедорожник. Машина получила серьёзные повреждения. По предварительной информации, водитель автомобиля был нетрезв.

Алкоголь за рулём нередко становится причиной серьёзных аварий. Поэтому зачастую полицейским приходится идти даже на крайние меры, чтобы остановить пьяных водителей. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о нескольких случаях, когда стражи порядка открывали огонь по машинам нетрезвых нарушителей движения.