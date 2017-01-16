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5 тысяч от Путина: пенсионеров Приморья призывают быть бдительными

5 тысяч от Путина: пенсионеров Приморья призывают быть бдительными
"Единая Россия" осудила мошенников, покусившихся на выплаты
сегодня, 11:39
Закон | Приморский край
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Фото: primorsk.er.ru

В январе Пенсионный фонд России начал единовременные выплаты пенсионерам. В течение месяца деньги должны получить 43 миллиона российских граждан. Но, к сожалению, нашлись те, кто использует доверчивость пожилых людей в своих корыстных целях. Так, в ряде городов России уже действуют мошеннические схемы, при которых неизвестные люди, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда, получают от пенсионеров все их персональные данные и доступ к банковским счетам, после чего обворовывают.

«К сожалению, всегда найдутся те, кто будет пытаться нажиться на самых слабых и незащищённых. Это низко и бесчеловечно. Дорогие пенсионеры, пожалуйста, будьте бдительны! Также хотелось бы призвать родных тех людей, которые имеют право на единовременные выплаты, быть внимательнее к своим близким: вы можете защитить их, просто уделяя старикам больше внимания, навещая их и следя за их судьбой. Не забывайте родителей, они очень нуждаются в вашем внимании и защите!» – прокомментировал ситуацию заместитель председателя Госдумы (фракция «Единая Россия») Пётр Толстой. 

Он также напомнил, что для получения единовременной выплаты не требуется заявление, сотрудники Пенсионного фонда не ходят по квартирам, не рассылают электронных писем с просьбой перейти по сомнительной ссылке, не просят банковских данных.

«Выплата осуществляется автоматически. Если же кто-то пытается заполучить личную информацию пенсионера – это мошенники», – отметил Толстой.

«А тем, кто мечтает обогатиться таким образом, хочу напомнить: Уголовный кодекс ещё никто не отменял. Вас найдут, и вы понесёте заслуженное наказание. И не забывайте, что у вас тоже есть родители, и такие же мошенники рано или поздно могут прийти к ним», – заключил парламентарий.

С инициативой установить единовременную выплату пенсионерам в размере 5 тысяч рублей в августе выступил председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев. Решение правительства получило положительную оценку президента, его поддержала фракция «Единой России» в Госдуме. На единовременную выплату пенсионерам в бюджете Пенсионного фонда заложено 221,7 миллиарда рублей.

 
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