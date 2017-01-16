Восстановлению сибирцевской котельной помогают Уссурийск и Спасск

Сегодня понедельник, 16 января 2017 года, 12:54
В Хабаровском крае могут остановить работу Ванинского порта
В Хабаровском крае могут остановить работу Ванинского порта
Снежный Хабаровск в Instagram: подборка от РИА "Восток-Медиа"
Снежный Хабаровск в Instagram: подборка от РИА "Восток-Медиа"
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"
5 тысяч от Путина: пенсионеров Приморья призывают быть бдительными
5 тысяч от Путина: пенсионеров Приморья призывают быть бдительными
Жёсткие выходные: два дня снегопада и 116 аварий в Хабаровске
Жёсткие выходные: два дня снегопада и 116 аварий в Хабаровске
Регионы:


Популярное
полчаса назад
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"
сегодня, 08:37
По Приморью ударят крещенские морозы
сегодня, 10:28
Ночью во Владивостоке сгорела очередная иномарка
сегодня, 06:24
Сегодня во Владивостоке отключат свет от Фонтанной до Садгорода
вчера, 16:51
"СКА-Нефтяник" на старте второго этапа ЧР обыграл "Водник"
вчера, 17:55
В Хабаровске стоянка возле храма стала точкой нелегальной продажи меха
вчера, 18:19
Биографию Александра Фадеева написал приморец Василий Авченко
вчера, 20:10
Артём Бондаренко забил сотый гол за хабаровский "СКА-Нефтяник"
сегодня, 11:39
5 тысяч от Путина: пенсионеров Приморья призывают быть бдительными
вчера, 15:40
В Черниговском районе Приморья сегодня хотят восстановить подачу тепла

Обсуждаемое
полчаса назад
8

В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"
вчера, 18:19
6

Биографию Александра Фадеева написал приморец Василий Авченко
вчера, 15:40
4

В Черниговском районе Приморья сегодня хотят восстановить подачу тепла
сегодня, 10:00
3

В Хабаровске слабослышащих воспитанников интерната поставили на колени
сегодня, 11:19
1

Сегодня "Адмирал" сразится с минским "Динамо"
полчаса назад
1

В Алексеевке пытаются спасти жизнь раненому тигрёнку
вчера, 14:35
1

Жителю Тынды померещилась бомба в собственной квартире
вчера, 17:55
1

В Хабаровске стоянка возле храма стала точкой нелегальной продажи меха
сегодня, 10:28
1

Ночью во Владивостоке сгорела очередная иномарка
сегодня, 11:15
В Хабаровском крае выплату из маткапитала получили 25 тысяч семей
Народный топ новостей

Гость
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым вчера, 11:20
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным


Актуально
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной" полчаса назад
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах

Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 252



Система Orphus

Восстановлению сибирцевской котельной помогают Уссурийск и Спасск

Восстановлению сибирцевской котельной помогают Уссурийск и Спасск
Ночью в посёлок привезли новую систему дымоудаления
сегодня, 11:23
Энергетика | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: primorsky.ru

Котельной посёлка Сибирцево, где произошла авария, потребовалась замена системы дымоудаления. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что из-за поломки оборудования на этой котельной произошло снижение параметров отопления в 44 жилых домах, двух детских садах и школе. Восстановительные работы на месте контролирует заместитель главы региона Евгений Вишняков, прибывший в район ещё в субботу. Он сообщил, что необходимое оборудование ночью доставили из Уссурийска. Также в посёлок Сибирцево для помощи в устранении аварии прибыла бригада из спасского филиала «Примтеплоэнерго». Специалисты уже монтируют новую систему дымоудаления, после чего котельная выйдет на заданные параметры тепла. По расчётам энергетиков, сегодня в квартирах жителей посёлка должно потеплеть.

Занятия в местной школе, оставшейся без отопления, перенесли на субботу, а в двух детских садах установили тепловые пушки.

По словам Евгения Вишнякова, поселковая администрация, являющаяся собственником котельной, вовремя не обеспечила должную подготовку котельного оборудования.  Теперь эксплуатирующая организация вынуждена решать технические проблемы в авральном режиме. Имеются проблемы и в соседней котельной, которая тоже требует капитального ремонта.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru