Восстановлению сибирцевской котельной помогают Уссурийск и Спасск

Котельной посёлка Сибирцево, где произошла авария, потребовалась замена системы дымоудаления. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что из-за поломки оборудования на этой котельной произошло снижение параметров отопления в 44 жилых домах, двух детских садах и школе. Восстановительные работы на месте контролирует заместитель главы региона Евгений Вишняков, прибывший в район ещё в субботу. Он сообщил, что необходимое оборудование ночью доставили из Уссурийска. Также в посёлок Сибирцево для помощи в устранении аварии прибыла бригада из спасского филиала «Примтеплоэнерго». Специалисты уже монтируют новую систему дымоудаления, после чего котельная выйдет на заданные параметры тепла. По расчётам энергетиков, сегодня в квартирах жителей посёлка должно потеплеть.

Занятия в местной школе, оставшейся без отопления, перенесли на субботу, а в двух детских садах установили тепловые пушки.

По словам Евгения Вишнякова, поселковая администрация, являющаяся собственником котельной, вовремя не обеспечила должную подготовку котельного оборудования. Теперь эксплуатирующая организация вынуждена решать технические проблемы в авральном режиме. Имеются проблемы и в соседней котельной, которая тоже требует капитального ремонта.