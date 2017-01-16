Сегодня "Адмирал" сразится с минским "Динамо"

Сегодня приморский хоккейный клуб «Адмирал» примет на родном льду минское «Динамо». Предстоящий матч станет последним в первой домашней серии 2017 года, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Понедельник, 16 января, завершится хоккейным матчем. В 19:30 на льду главного спортивного сооружения края клюшки скрестят игроки «Адмирала» и «Динамо» из Минска.

Всего в истории Континентальной хоккейной лиги команды встречались 7 раз. При этом 5 побед на счёту «Адмирала» - 3 в основное время и 2 по буллитам. «Динамо» выигрывало у приморцев дважды, оба раза в основное время.

В сезоне 2013-2014 обе встречи соперники довели до послематчевых буллитов. В Минске «моряки» победили «зубров» со счётом 4:3, во Владивостоке – 3:2.

В чемпионате 2014/15 команды обменялись домашними победами. Но если в Минске хозяева забросили единственную шайбу за пять минут до финальной сирены, то во Владивостоке болельщики увидели настоящее пиршество атакующего хоккея. «Адмирал» победил со счётом 6:3.

По схожему сценарию прошёл матч во Владивостоке и в сезоне 2015-2016. «Моряки» вновь выиграли со счётом 5:2, а вот в Минске хозяева взяли реванш – 5:3.

В текущем сезоне «Адмирал» смог увезти из Минска три очка, одержав «сухую» победу со счётом 3:0.

Как уже писало агентство ранее, в стартовой игре первой домашней серии 2017 года «Адмирал» уступил рижскому «Динамо». Во втором матче – против финского «Йокерита» - «моряки» одержали оглушительную победу. Благодаря хет-трику Максима Казакова приморская команда впервые в истории клуба заработала очки в игре с «шутами».



