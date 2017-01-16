Пробки сковали три главных владивостокских проспекта

Сегодня дороги Владивостока оказались загружены немного меньше обычного, сообщает РИА «Восток-Медиа». Сервис «Яндекс.Пробки» оценил городской трафик на 5 баллов – это на 1 балл ниже нормы.

Самый серьёзный затор сегодня собрался на проспекте 100-летия. 7-балльная пробка от Магнитогорской улицы до остановки «Молодёжная» продержался более двух часов. Зато дорога в обратную сторону была практически пустой – её загруженность составила 2 балла.

«Стояли» сегодня Народный и Океанский проспекты. В час пик мощность затора от остановки «Педучилище» до издательства «Дальпресс» достигла 8 баллов. Однако в десятом часу утра загруженность магистрали опустилась до «шестёрки».

На 6 баллов был загружен и проспект Красного Знамени. От Шилкинской улицы до кольца инструментального завода водители «ползли» полтора часа.

Такая же плотность движения зафиксирована на Светланской улице. Сегодняшний затор выдался коротким – он начался на Спортивной улице, а закончился возле остановки «Гайдамак». Однако эта полуторакилометровая пробка не могла рассосаться целых два часа.

Проблемы с движением наблюдались на дороге от Окатовой улицы до Золотого моста. Перегруженный трафик на улицах Олега Кошевого, Калинина и Надибаидзе сохранялся почти час. Движение на магистрали также осложнила авария – на развязке возле здания Приморской сцены Мариинского театра столкнулись сразу три автомобиля. Как сообщают очевидцы, первоначально участников ДТП было два. Третий автомобиль объезжал аварию и зацепил одну из машин.



