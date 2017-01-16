В сквере ВГУЭС снова пройдут Мандельштамовские чтения

Сегодня в сквере Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, где с 2003 года стоит памятник поэту Осипу Мандальштаму, вновь пройдут Мандельштамовские чтения, о которых не раз рассказывало РИА «Восток-Медиа». Этой традиции – уже 14 лет: читать стихи погибшего поэта и посвящения ему начали в том же 2003 году. Скульптурный памятник Мандельштаму, созданный Валерием Ненаживиным, стал первым в России – до этого были лишь мемориальные доски в Москве, Воронеже, Ленинграде и даже Париже. При этом вандалы то и дело норовили осквернить скульптуру, поначалу установленную неподалёку от места пересыльного лагеря, где в 1938 году скончался поэт. Нападения на памятник прекратились после того, как он нашёл защиту у стен вуза.

В Мандельштамовских чтениях ежегодно принимают участие не только приморские литераторы, издатели, студенты и журналисты. В разные годы почтить память поэта приезжали поклонники его таланта из-за рубежа – гости из Франции, Италии, США. Владивостокские чтения признаны важной частью постоянного проекта Российского Мандельштамовского общества в Москве, значимым культурным событием в жизни города и края. В 2011 году чтения были отмечены грантом национального фонда «Русский мир», на средства которого был издан сборник Мандельштама «Стихов виноградное мясо» в переводах на китайский, вьетнамский, корейский, японский, английский языки. Переводы делали иностранные студенты ВГУЭС. Они же регулярно читают стихи поэта у памятника в честь дня его рождения.

Памятник в 2014 году посещал и режиссёр Роман Либеров, который проводил съемки фильма об Осипе Мандельштаме «Сохрани мою речь навсегда». Этот анимационный фильм владивостокские зрители увидели минувшей осенью во время кинофестиваля «Меридианы Тихого».