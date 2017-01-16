В аэропорту Владивостока снова задерживают московские рейсы

Сегодня в аэропорту Владивостока изменено расписание нескольких авиарейсов. С прибытием задерживаются самолёты из Москвы, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В понедельник, 16 января, на 40 минут позже отправится самолёт из Владивостока в Терней. Судно вылетит на север региона не в 09:25, а в 10:05.

С получасовой задержкой в международном аэропорту Владивостока приземлится рейс из Внуково FV-6481 и SU-6481. Согласно обновлённому расписанию судно прибудет в Приморье не в 10:30, а в 11:00. Соответственно почти на 2 часа позже приморскую столицу покинет обратный объединённый рейс FV-6482 и SU-6482 во Внуково. Самолёт должен был улететь из Владивостока в 12:30, однако покинет приморскую столицу только в 14:20.

Почти на час задерживается Airbus 330 из Шереметьево. Московский рейс SU-1702 окажется во Владивостоке не в 12:20, а в 12:50.

Задержки московских рейсов, вероятнее всего, связаны с метелью в столице России. По информации СМИ, в аэропортах Москвы из-за непогоды накануне отменили более 30 рейсов. Остальные отправляются с серьёзными задержками.