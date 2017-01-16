По Приморью ударят крещенские морозы

После небольшого потепления в Приморье придут крещенские морозы. Однако синоптики уверяют, что холода не задержатся надолго, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В понедельник, 16 января, погоду в регионе определяет поле пониженного атмосферного давления. Температура воздуха в разных районах составит от -1 до -13 градусов. Умеренный, а на побережье очень сильный ветер подует с северо-запада.

Между тем ещё на прошлой неделе синоптики заверили, что в начале новой недели влияние тропосферного вихря на погоду в Приморье ослабнет. Площадь распространения осадков и их интенсивность уменьшатся. При этом давление будет расти и потепление продолжится. В южных районах региона вовсе ожидается оттепель. В дневные часы температура воздуха будет меняться минимум от -12 до 0 градусов. Ночью столбик термометра может опуститься до -29 градусов в горных районах.

Первые рабочие дни во Владивостоке пройдут при переменной облачности и преимущественно без осадков. Днём температура воздуха в краевом центре составит -6…-8 градусов.

Несмотря на значительное потепление, во второй половине недели Приморье вновь накроет волна холода — к Крещению, 19 января, температура воздуха в крае опустится. Однако крещенские морозы вскоре покинут Приморье.