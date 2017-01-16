Сегодня во Владивостоке отключат свет от Фонтанной до Садгорода

Сегодня, 16 января, Владивостокское предприятие электрических сетей (МУП ВПЭС) планирует очередные плановые работы по ремонту коммуникаций. В связи с этим в столице Приморья по многим адресам не будет света в промежутке с 9 утра до 17-ти вечера. Как и прежде, длительность каждого отключения составит от двух до восьми часов. Без электроэнергии в понедельник останутся: Улица Александровича: 18, 20, 20А, 20Б, 20В, 20Г, 20Д, 20Е; Амурская: 8; Баляева 3; Ватутина: 4, 10, 20; Весенняя: 1, 2, 3, 5, 6, 7; Главная: 34; Иртышская: 17А; Ломаная: 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 35, 37, 43, 50; Марченко: 6; Минеральная: 2Д, 4В; Надибаидзе: 30, 32; Никитина: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22; Плеханова: 1, 2, 2А, 2В, 2Д, 3, 3А, 3Б, 5, 5А, 6, 7, 9, 11, 13, 13А, 13Б; Пограничная: 22А; садовое общество “Солнечное”; станция “Сад-Город”; Стальского: 2; Таёжная: 12, 12А, 16, 16А, 20, 26, 28, 30, 30А; Тимирязева: 19, 21, 31, 42, 44, 46; Фонтанная: 3, 7, 7А; Шкотовская: 28, 30.

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