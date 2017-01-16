Сегодня во Владивостоке отключат свет от Фонтанной до Садгорода

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Список адресов
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня, 16 января, Владивостокское предприятие электрических сетей (МУП ВПЭС) планирует очередные плановые работы по ремонту коммуникаций. В связи с этим в столице Приморья по многим адресам не будет света в промежутке с 9 утра до 17-ти вечера. Как и прежде, длительность каждого отключения составит от двух до восьми часов.
Без электроэнергии в понедельник останутся:
Улица Александровича: 18, 20, 20А, 20Б, 20В, 20Г, 20Д, 20Е;
Амурская: 8;
Баляева 3;
Ватутина: 4, 10, 20;
Весенняя: 1, 2, 3, 5, 6, 7;
Главная: 34;
Иртышская: 17А;
Ломаная: 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 35, 37, 43, 50;
Марченко: 6;
Минеральная: 2Д, 4В;
Надибаидзе: 30, 32;
Никитина: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22;
Плеханова: 1, 2, 2А, 2В, 2Д, 3, 3А, 3Б, 5, 5А, 6, 7, 9, 11, 13, 13А, 13Б;
Пограничная: 22А;
садовое общество “Солнечное”;
станция “Сад-Город”;
Стальского: 2;
Таёжная: 12, 12А, 16, 16А, 20, 26, 28, 30, 30А;
Тимирязева: 19, 21, 31, 42, 44, 46;
Фонтанная: 3, 7, 7А;
Шкотовская: 28, 30.