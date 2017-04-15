Супруга почётного жителя Владивостока отличилась доходами

На сайте government.ru появились официальные данные о доходах членов правительства РФ и их жён за 2016 год. В этом списке дальневосточникам по традиции больше всего интересны фамилии Шувалова, Трутнева и Галушки, сообщает РИА «Восток-Медиа».









Так, вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев указал в декларации о доходах 356 миллионов 940 тысяч 836 рублей. Скромнее выглядит результат первого вице-премьера, почётного гражданина Владивостока Игоря Шувалова – 71 миллион 767 тысяч 836 рублей. Ещё в 2013 году президент освободил Шувалова от кураторства Дальнего Востока, тем не менее здесь помнят его заслуги в преображении Владивостока перед саммитом АТЭС-2012 и визиты Шувалова каждый раз вызывают интерес СМИ, горожан.

Замыкает «дальневосточную тройку» в правительстве РФ глава Минвостокразвития Александр Галушка: его доход за минувший год составил 7 миллионов 122 тысячи 940 рублей.

Что касается доходов жён вип-персон, то не только в этой тройке, но и в целом в кабинете министров лидером оказалась Ольга Шувалова с результатом 61 миллион рублей. В то же время, отмечает ria.ru, вторые половины премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки и главы Минспорта Павла Колобкова не заработали ничего.