В третьем роддоме Владивостока испекли пасхальные булочки и куличи

Не обойдётся праздничное меню и без крашеных яиц

Во Владивостоке завершаются предпасхальные хлопоты. К празднику подготовились не только в семьях, но и социальных, медицинских учреждениях. К примеру, повара роддома № 3 подготовили особое меню в честь Светлого Христова Воскресенья.

Как сообщила главный врач КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светлана Сагайдачная, на праздничном столе будут присутствовать пасхальная выпечка и крашеные яйца. Для оформления повара учреждения традиционно используют только натуральные, природные красители. Куличи – тоже собственного производства.

На завтрак пациенток угостят и пасхальными булочками с изюмом, покрытыми сахарной глазурью с разноцветной посыпкой.

Пресс-секретарь роддома Мария Герасименко рассказала РИА «Восток-Медиа», что пациенток там радуют не только на Пасху, и в другие праздничные дни. Так, на Масленицу повара пекут блины, а на Яблочный Спас – пироги с яблоками.



