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Пьяный приморский водитель снёс дерево и атаковал столб

Пьяный приморский водитель снёс дерево и атаковал столб
Минивэн превратился в груду металлолома
5 минут назад
Происшествия | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"; видео: РИА "Восток-Медиа"

Накануне вечером в приморском городе Уссурийск произошло ДТП с участием Toyota Estima. Неуправляемая машина практически вылетела на тротуар, снесла дерево и врезалась в столб. По словам очевидцев, водитель минивэна находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», авария случилась на пересечении улиц Краснознамённая и Сибирцева. Свидетели уверяют, что Estima двигалась с явными нарушениями правил дорожного движения - виляла по трассе и выезжала на встречную полосу. В какой-то момент рулевой вовсе потерял управление, и машина на всём ходу устремилась в сторону тротуара, выкорчевав дерево. На пути неуправляемого транспортного средства по счастливой случайности не оказалось людей, зато встретился столб, который его и остановил. Удар был такой силы, что горе-пилот вылетел наружу, а часть снесённого дерева врезалась в ограждение дома, изрядно его подмяв. «Боевая» машина потеряла способность самостоятельного передвижения, превратившись в груду металлолома.

На место происшествия в срочном порядке приехали медики и полицейские. Свидетели уверяют, что водителю, преывавшему явно навеселе, не понадобилась госпитализация. По словам опрошенных респондентов, ранее похожий минивэн видели в другой части Уссурийска, автолюбитель и там привлёк внимание окружающих опасной манерой езды. Теперь во всех подробностях дорожного инцидента предстоит разобраться полицейским. В случае обнаружения алкоголя в крови любителя приключений ему грозит лишение водительских прав.

 
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