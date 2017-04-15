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Во Владивостоке задымился кинотеатр "Океан"

Во Владивостоке задымился кинотеатр "Океан"
Посетителей оперативно эвакуировали
только что
Происшествия | Приморский край
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Фото: www.kinoprim.ru

В ночь с пятницы на субботу в кинотеатре «Океан» во Владивостоке произошёл пожар. В срочном порядке на место происшествия прибыли оперативные службы города, персонал и посетители развлекательного заведения были эвакуированы.

Чрезвычайное происшествие зафиксировано около полуночи. По предварительной информации, очаг возгорания находился в вентиляционной шахте, поэтому едкий дым быстро распространился по всем этажам кинотеатра. Сотрудники  организации вызвали спасателей. По словам очевидцев, огнеборцы прибыли по указанному адресу спустя несколько минут. К моменту приезда сотрудников приморского управления МЧС, некоторые посетители самостоятельно покинули здание, а оставшихся эвакуировали на улицу специалисты.

Опрошенные респонденты уверяют, что так и не услышали звука сработавшей пожарной сигнализации. Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», в результате  происшествия никто не пострадал. Брандмейстеры оперативно локализовали возгорание, а в его причинах теперь предстоит разбираться экспертам. Сегодня кинотеатр работает в штатном режиме.

 
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