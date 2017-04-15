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Оскароносная песня не помогла приморцу в шоу "Голос. Дети"

Оскароносная песня не помогла приморцу в шоу "Голос. Дети"
Фёдор Хвастов из Дальнегорска вылетел из телепроекта Первого канала
5 минут назад
Культура | Приморский край
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Фото: скриншоты, видео: The Voice Kids Russia/Голос Дети

Юный певец из приморского города Дальнегорск вылетел из телепроекта Первого канала «Голос. Дети». Фёдор Хвастов не смог пройти этап «поединков», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Вечером в пятницу, 14 апреля, в эфир Первого канала вышел очередной выпуск четвёртого сезона шоу «Голос. Дети». С особым интересом за слепыми прослушиваниями следили жители Приморья. В этом выпуске выступали подопечные Дмитрия Билана, в числе которых оказался 13-летний дальнегорец Фёдор  Хвастов.

Фёдор выступил в тройке вместе с Миланой Пак и Рамизом Рулевым. Начинающие звёзды открывали шоу – им выпала честь выступить первыми. Ребята исполнили песню Билла Медли и Дженнифер Уорнс The Time of my Life. Композиция вошла в саундтрек к фильму «Грязные танцы» 1987 года. Песня получила премии «Оскар», «Золотой глобус» и «Грэмми».

Однако этот этап приморскому артисту пройти не удалось. Дмитрий Билан выбрал Милану Пак. При этом выступление Хвастова наставник похвалил: «Федор, у тебя потрясающий тембр и звукоизвлечение. Такое очень редко встречается, правда, а тебе ещё совсем немного лет».

«Спасибо всем, кто волновался и поддерживал меня. Спасибо большое Диме за то, что повернулся и принял в свою команду. Спасибо моей бабушке, потому что она усердно работает со мной и хочет, чтобы я пел намного лучше, чем сейчас», - сказал Фёдор Хвастов в завершении программы.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что юный житель приморского города Дальнегорска Фёдор Хвастов стал участником четвёртого сезона телепроекта Первого канала «Голос. Дети». Тринадцатилетний приморец прошёл слепые прослушивания и попал в команду Димы Билана. Хвастов покорил наставников исполнением песни Aerosmith. Дмитрий Билан назвал его голос осознанным, а слух – абсолютным. Валерий Меладзе  обратил внимание на фирменное звукоизвлечение.

Примечательно, что в первом сезоне телепроекта «Голос. Дети»  уже участвовала представительница Приморья. Кастинг и слепые прослушивания успешно прошла Ника Терентьева из Фокино. Кстати, она также попала в команду Дмитрия Билана и тоже не смогла пройти этап «поединков». 


 

 

 
 
 
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