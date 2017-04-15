Сегодня суббота, 15 апреля 2017 года, 10:38
Владельцы катеров и яхт открывают новый сезон
Владельцы катеров и яхт открывают новый сезон
КНДР взяла на прицел авианосец "Карл Винсон" и объекты в Сеуле
КНДР взяла на прицел авианосец "Карл Винсон" и объекты в Сеуле
Игорь Пушкарёв: беспредел – моих детей прослушивают, жене угрожают
Игорь Пушкарёв: беспредел – моих детей прослушивают, жене угрожают
Выходные в Приморье: космический забег, Пасха и спектакль с Белобровой
Выходные в Приморье: космический забег, Пасха и спектакль с Белобровой
Картина дня в Хабаровском крае: гадкий запах, врачи, цветы и дороги
Картина дня в Хабаровском крае: гадкий запах, врачи, цветы и дороги
Регионы:


Популярное
вчера, 12:07
Самолёт из Владивостока не спешит в Пхеньян на фоне ракетных угроз США
сегодня, 07:06
Игорь Пушкарёв: беспредел – моих детей прослушивают, жене угрожают
вчера, 11:00
Иностранцы штурмом берут миграционный центр в Хабаровске
вчера, 13:20
В Хабаровске врача осудили за попытку присоединиться к террористам
вчера, 13:40
В Хабаровске специалисты в экстренном порядке исследуют пробы воздуха
вчера, 15:45
На Дальнем Востоке построят дорогу Хабаровск — Находка
вчера, 18:12
Эксперты рассуждают, стоит ли сносить хрущёвки во Владивостоке
вчера, 10:40
В Хабаровске из горящего жилого дома эвакуировали 23 человека
вчера, 15:55
В Хабаровске проведут ещё один митинг против правительства страны
вчера, 15:35
Депутат: компенсация за летний отдых не очень востребована гражданами

Обсуждаемое
сегодня, 07:06
11

Игорь Пушкарёв: беспредел – моих детей прослушивают, жене угрожают
вчера, 12:07
11

Самолёт из Владивостока не спешит в Пхеньян на фоне ракетных угроз США
вчера, 12:34
7

Приморцы смогут выбрать президента России через личный кабинет
вчера, 15:35
6

Депутат: компенсация за летний отдых не очень востребована гражданами
вчера, 18:12
5

Эксперты рассуждают, стоит ли сносить хрущёвки во Владивостоке
вчера, 13:40
4

В Хабаровске специалисты в экстренном порядке исследуют пробы воздуха
вчера, 11:04
3

Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству
вчера, 16:45
2

Жителя Совгавани отправили под суд за экстремистский пост в соцсети
вчера, 15:55
2

В Хабаровске проведут ещё один митинг против правительства страны
вчера, 16:38
1

Приморье вскоре получит второй федеральный транш на ремонт дорог
Народный топ новостей

Гость
Митя Фомин: столица Приморья задаёт тон и формирует тренды вчера, 10:33
Митя Фомин: столица Приморья задаёт тон и формирует тренды
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку 07.04.2017
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку

Актуально
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству вчера, 11:04
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству
В Приморье громкое задержание рыбацкого судна растянулось на 6 дней 13.04.2017
В Приморье громкое задержание рыбацкого судна растянулось на 6 дней
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса" 11.04.2017
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса"


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1262



Система Orphus

Владельцы катеров и яхт открывают новый сезон

Владельцы катеров и яхт открывают новый сезон
Сотрудники ГИМС в Приморье предупредили: есть некоторые изменения
11 минут назад
Транспорт | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

Сегодня,15 апреля, на водных объектах Приморья открывается навигация маломерных судов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Миклушевский.

По информации государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, сейчас на учете в ведомстве находятся около 37 тысяч маломерных судов. Для их владельцев в этом году предусмотрен ряд нововведений. «Изменилась форма судового билета, теперь он стал формата А4. Владельцу судна на борту достаточно иметь заверенную копию этого документа», – пояснили специалисты.

При этом билеты старого образца остаются действительными до окончания их срока действия.

Также по новому регламенту изменились и регистрационные (бортовые) номера судна. «К трём буквам и четырем цифрам теперь добавился буквенно-цифровой код, определяющий регион нахождения плавсредства по принципу автомобильных номеров», – уточнили в инспекции.

Как сообщили в краевом департаменте гражданской защиты, в период навигации судоводители должны соблюдать требования безопасности: «Перед выходом в море необходимо постоянно проверять исправность судна, укомплектованность необходимыми средствами связи и спасения, проводить краткий инструктаж с пассажирами по правилам поведения и безопасности нахождения на борту судна».

В случае происшествий необходимо звонить по единому телефону спасателей – 101. 

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru