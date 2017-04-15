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КНДР взяла на прицел авианосец "Карл Винсон" и объекты в Сеуле

КНДР взяла на прицел авианосец "Карл Винсон" и объекты в Сеуле
Срочное сообщение из Пхеньяна
19 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: pixabay.com

В случае агрессии со стороны Вашингтона КНДР атакует американские военные базы и резиденцию президента в Сеуле, говорится в заявлении представителя Генштаба Корейской народной армии. Об этом сегодня сообщило агентство РИА «Новости».

«Все политические, экономические и военные провокационные происки будут решительно сорваны сверхмощным ответом со стороны нашей армии и народа», — подчёркивается в заявлении, переданном по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи.

Как отметил представитель Генштаба, ответ КНДР будет включать варианты превентивного удара на суше, море и с воздуха.

В качестве возможных объектов для удара названы военные базы США в Осане, Кунсане и Пхентхэке, а также президентская резиденция «Чхонвадэ», которые генштаб КНА грозит «превратить в пепел в считанные минуты». Он призвал не забывать о том, что ракеты КНДР нацелены и на американские базы в Японии, а также на территории США.

Кроме того, в Генштабе заявили, что готовы нанести удар по американскому авианосцу «Карл Винсон».

Ранее СМИ сообщили, что США могут нанести превентивный удар по Северной Корее, чтобы предотвратить очередное испытание ядерного оружия Пхеньяном.

Отмечается, что США уже перебросили два эсминца поближе к берегам КНДР — корабли с крылатыми ракетами «Томагавк»  находятся в 300 милях от предполагаемого места будущих испытаний.

 
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