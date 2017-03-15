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В "Арке" горячо приветствовали "Пижамную революцию"

В "Арке" горячо приветствовали "Пижамную революцию"
Текстильные принты Марии Ламзиной бросают вызов шаблонному восприятию
только что
Культура | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Сегодня во владивостокской галерее «Арка» открылась выставка Марии Ламзиной «Пижамная революция». Это уже вторая персональная выставка дизайнера в этих залах – о первой РИА «Восток-Медиа» рассказывало в 2015 году.  Как и предыдущая выставка «Начало», нынешняя «Пижамная революция» представляет особый вид работы по текстилю – трафаретную печать хлорным отбеливателем. Эту технику дизайнер изобрела сама – и практикует, несмотря на трудоёмкость и небезвредность процесса: наносить рисунки на ткань можно лишь на открытом воздухе, чтобы не дышать хлором.

В пространстве галереи зрителей прежде всего встречают гигантские пижамы, подвешенные к потолку и богато изукрашенные провоцирующими символами, соединившими одновременно восточные мотивы Кама-сутры, непристойные рисунки хулиганов, комиксы и уорхолловские бананы. Куратор выставки искусствовед Юлия Климко растолковала манеру дизайнера как иронию над шаблонным восприятием:

«Черпая свои сюжеты из современной массовой культуры: комиксов, анимации, интернета, стрит-арта, Маша стремится вести разговор со зрителем на понятном ему языке символов. Используя этот легко считываемый подсознанием современного человека язык, Маша освещает в своем творчестве такие темы как любовь, гармония, равноправие, поднимает вопросы жизни и смерти», - говорится в аннотации.

Кроме пижам выставочное пространство наполнили и принты, выполненные на обычных холстах. Среди них выделяется диптих «Тильда», посвящённый актрисе Тильде Суинтон, подруге-«двойнику» Дэвида Боуи. В версии Марии Ламзиной лицо Тильды украшено такой же «молнией», какую сделал своим отличительным  знаком умерший в 2016 году Боуи.

На вернисаже Марию Ламзину поздравили директор «Арки» Вера Глазкова, руководитель студии «Чердак Forever» Зоя Липатникова, супруга приморского губернатора Ирина Миклушевская, а также собственная мама – она подарила дочери букет. Открытие привлекло множество дизайнеров, художников, фотографов, оперных артистов и других представителей арт-среды. Гости не скупились на восторги и комплименты автору работ.
 

«Маша  - уникальный пример сочетания дара и невероятного трудолюбия,  - отрекомендовала новую звезду приморского арт-небосклона хозяйка галереи «Арка» Вера Глазкова. – Я очень рада, что мы сотрудничаем, и надеюсь, до 1 апреля эту выставку смогут увидеть многие ценители настоящего искусства.»

 

 

 

 

 
 

 

 
 
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