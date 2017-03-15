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Руководство ГЛОНАСС засобиралось во Владивосток

Руководство ГЛОНАСС засобиралось во Владивосток
Первая партия упрощённых устройств поступит в Приморье на следующей неделе
19 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: aoglonass.ru

Первая партия упрощённых устройств «ЭРА-ГЛОНАСС» поступит в Приморье на следующей неделе. Разработчики заявили, что выходят на финишную прямую и пообещали приехать во Владивосток, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы администрации края, АО «ГЛОНАСС» вместе с Минпромторгом, администрацией региона, ГИБДД и таможенными органами находятся на финишной стадии согласования предложенных решений по оснащению подержанных автомобилей тревожными кнопками облегчённого формата. Первая партия упрощённых устройств вызова экстренных оперативных служб должна поступить в регион на следующей неделе.

Временно исполняющий обязанности генерального директора АО «ГЛОНАСС» Андрей Жерегеля рассказал, что сервисные центры смогут приступить к оснащению иномарок терминалами сразу после прохождения процедуры аккредитации.

Кроме того, руководство компании планирует в ближайшее время посетить Владивосток. Во время визита в Приморье представители АО «ГЛОНАСС» хотят заключить соглашения с организациями, готовыми оснащать подержанные авто тревожными кнопками. Также Андрей Жерегеля ответит на вопросы представителей автомобильного бизнеса Приморья во время встречи с инициативной группой.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что временный мораторий на новый таможенный регламент был введён 17 февраля. С тех пор на Владивостокской таможне пока ещё проходит оформление иномарок, не оборудованных системой «ЭРА-ГЛОНАСС» и ввезённых после вступления в силу нового закона об обязательной установке тревожных кнопок.

В феврале стало известно, что установкой тревожных кнопок займётся приморская компания «Дальтест», а в начале марта Юрий Трутнев заявил, что менять техрегламент из-за ЭРА-ГЛОНАСС никто не будет.

Между тем, по самым последним данным Владивостокской таможни, специалистам осталось оформить всего 37 ПТС для машин без ЭРА-ГЛОНАСС. Остальным автовладельцам всё-таки придётся устанавливать тревожные кнопки.

 
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