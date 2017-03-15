Московский суд не смог решить, продлевать ли арест Игорю Пушкарёву

Рассмотрение очередной апелляции по делу мэра Владивостока Игоря Пушкарёва затянулось, сообщает РИА «Восток-Медиа». Окончательное решение о том, сидеть ли опальному градоначальнику под стражей, суд примет в конце недели.

Сегодня в Московском городском суде состоялось ещё одно заседание по делу владивостокского мэра Игоря Пушкарёва, которого обвиняют в коммерческом подкупе. Защита градоначальника в очередной раз попыталась обжаловать продление ему срока пребывания в СИЗО. В феврале Басманный суд Москвы оставил опального мэра за решёткой до 30 мая. Адвокаты настаивали на том, что Игоря Сергеевича можно выпустить из-под стражи под залог. Сторона обвинения, в свою очередь, заявила, что Пушкарёву лучше остаться в СИЗО.

Сегодняшнее заседание получилось в своё роде уникальным – судья так и не смог определиться с окончательным решением. Как рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе Мосгорсуда, заседание перенесли на конец этой недели. Вероятность того, что у защитников не получится обжаловать продление срока ареста Пушкарёва, довольно высока. Отказы в апелляциях адвокатов Игоря Сергеевича уже входят в традицию. Защита мэра пыталась обжаловать практически все решения суда – однако результата это ни разу не приносило. Вдобавок, в конце прошлой недели прокуратура добилась возвращения в суд первой инстанции дела «Востокцемента» о нарушении антимонопольного законодательства. Его возбудила федеральная антимонопольная служба. В ведомстве считают, что владивостокская мэрия намеренно ограничивала конкуренцию на рынке дорожных работ Владивостока.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что 9 марта Игоря Пушкарёва временно отстранили от должности. В связи с этим депутатам городской Думы даже пришлось разрабатывать поправки в Устав города. Пока приморской столицей управляет заместитель градоначальника Константин Лобода - однако на этот пост уже появились новые кандидаты.