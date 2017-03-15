Владивостокская таможня может оформить только 37 машин без ГЛОНАСС

Владивостокской таможне осталось выдать меньше 40 ПТС без ГЛОНАСС. Остальным владельцам автомобилей всё-таки придётся устанавливать тревожную кнопку, правда, в упрощённом формате, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на краевую администрацию.

На сегодняшний день таможенники Владивостока оформили документы уже почти для 1,5 тысячи человек. Специалистам осталось выдать ещё 37 паспортов технических средств на машины, ввезённые в край до 15 февраля 2017 года.

Что станет с остальными машинами и как это повлияет на автомобильный бизнес в крае, пока не совсем ясно. Однако известно, что глава Приморья Владимир Миклушевский обратился по этому вопросу к полпреду Юрию Трутневу. Минпромторг вместе с коммерческими компаниями и АО «ГЛОНАСС» разработают специальное упрощённое устройство, которое будет устанавливаться на подержанные машины.

«В крае уже есть фирмы, которые смогут это сделать, так что проблем не должно возникнуть», – уточнил губернатор Приморья.

Временный мораторий на новый таможенный регламент был введён 17 февраля. С тех пор на Владивостокской таможне проходит оформление иномарок, не оборудованных системой ЭРА-ГЛОНАСС и ввезённых после вступления в силу нового закона об обязательной установке тревожных кнопок. В феврале стало известно, что установкой тревожных кнопок займётся приморская компания «Дальтест», а в начале мая Юрий Трутнев заявил, что менять техрегламент из-за ЭРА-ГЛОНАСС никто не будет.