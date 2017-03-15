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Приморцы накопили 21 миллиард долгов по кредитам

Приморцы накопили 21 миллиард долгов по кредитам
Судебные приставы подвели итоги работы за прошлый год
10 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: nvdaily.ru, РИА "Восток-Медиа"

Приморский край имеет одни из худших показателей в стране по предоставлению жилья детям-сиротам. Кроме того, в крае остаётся сложная ситуация с долгами по зарплате. Об этом на пресс-конференции рассказал главный судебный пристав Приморья, сообщает РИА «Восток-Медиа»

Руководитель приморского управления Федеральной службы судебных приставов Алексей Кузнецов провёл пресс-конференцию, на которой подвёл итоги работы в 2016 году.   Приставам было чем похвастаться. Работы у сборщиков задолженностей – немерено. На каждого специалиста управления в прошлом году пришлось около 3000 исполнительных производств. Большую часть приморских долгов, как и в прежние годы, составляют просроченные кредиты. Сумма задолженностей жителей края перед кредитными организациями в 2016 году достигла почти 21 миллиарда рублей. При этом ещё в 2015-м приморцы были должны 15 миллиардов. Выросла и задолженность перед микрокредитными организациями. Кроме того, приставы отмечают рост долгов по ЖКХ – пока он ещё незначителен, но тенденция прослеживается.

«Думается, что это происходит из-за нынешней непростой экономической ситуации. У людей становится меньше денег. Кого-то увольняют с работы, и они теряют возможность платить по счетам», - поделился мнением Алексей Кузнецов.

Особенно непростая ситуация в крае сложилась со строительством жилья для сирот. Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов рассказал, что Приморье находится на одном из последних мест по количеству построенных «сиротских квартир».  «В этой области сложилась очень негативная ситуация. Мы входим в пятёрку российских регионов с самым большим числом неисполненных судебных решений по этому поводу. В конце прошлого года Приморье было вторыми по количеству построенных домов для сирот во всей стране», - рассказал Алексей Кузнецов.

Такую ситуацию главный краевой пристав связывает с тяжёлой кадровой ситуацией в приморском департаменте градостроительства. Алексей Кузнецов рассказал, что в решении проблемы примет участие служба судебных приставов, а также министерство юстиции и прокуратура. Между тем правоохранительные органы имеют другое мнение. РИА «Восток-Медиа» писало о том, что сегодня Следком возбудил дело против нескольких чиновников градостроительного департамента. Его причиной стал срыв программы для детей-сирот. 

Серьёзной проблемой для Приморья остаются долги по зарплате. Две трети исполнительных производств в этой области принадлежат многострадальному заводу «Радиоприбор». «Производств по предприятию очень много – примерно по 2-3 на каждого работника. Это связано с тем, что людям не платили зарплаты в разные временные отрезки. Ситуацию на «Радиоприборе» контролируют все возможные инстанции, а также краевые власти. В прошлом году заводу даже перевели 120 миллионов для выплаты долгов». Ещё одним крупным должником является дальнегорский «Бор».

 
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