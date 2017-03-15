В Приморье упростят закон о земле для многодетных семей

На заседании комитета Законодательного собрания по продовольственной политике и природопользованию депутаты во втором и третьем чтении рассмотрели изменения в закон «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трёх и более детей, в Приморском крае».

Поправки подготовлены в связи с изменениями федерального законодательства о перераспределении полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, между органами местного самоуправления муниципальных районов и сельских поселений.

«Ко второму чтению подготовлена таблица поправок, – сообщил депутат ЗС ПК Андрей Андрейченко. – Конкретизируется предоставление земельных участков для граждан, местом жительства которых является сельское поселение. Земельные участки с согласия граждан могут предоставляться как на территории этого сельского поселения, так и на территории других сельских поселений или населённых пунктов, расположенных на межселенной территории в границах одного муниципального района. Также уточняется процедура проведения жеребьёвки с учётом предлагаемых изменений».

Принятие поправок в закон обусловлено рядом обращений граждан. По словам Андрея Андрейченко, так сложилось, что в одном сельском поселении земли практически нет, а, допустим, в соседнем – её достаточно.

«Некоторые семьи согласны получить участок в другом поселении, – отметил он. – Но на пути стоят некоторые законодательные преграды. Мы по соглашению сторон даём возможность многодетной семье взять землю не в том поселении, где они проживают, а в другом поселении в рамках своего района. Отмечу, что данную процедуру запустят только по желанию самих многодетных».

После внесения изменений в краевой закон многодетной семье будет достаточно подать заявление на выделение земельного участка.