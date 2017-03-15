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Зарплата соцработников в Приморье должна достичь 26 тысяч рублей

Зарплата соцработников в Приморье должна достичь 26 тысяч рублей
Это целевой показатель "дорожной карты" на 2017 год
6 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: yugtimes.com

В администрации Приморья состоялось заседание коллегии департамента труда и соцразвития, где главной темой обсуждения стала реализация «дорожной карты» - программы развития отрасли. В ней точно указан уровень заработной платы для разных категорий бюджетных работников, с обязательным плановым повышением из года в год. Обсудить повышение заработной платы соцработников собрались представители ряда муниципальных образований и органов исполнительной власти Приморья.

Открывая заседание, директор департамента Лилия Лаврентьева подчеркнула, что выполнение майских указов президента в части повышения оплаты труда контролирует губернатор. Говоря о подведомственных учреждениях, глава департамента отметила, что зарплата социальных работников в Приморском крае растёт согласно закрепленным в «дорожной карте» параметрам.  В 2012 году социальные работники Приморья получали чуть более 10 тысяч рублей. В 2016 году средняя зарплата таким специалистам составила 23,5 тысяч рублей. За четыре года она выросла в 2,3 раза. В 2017 году планируется довести среднюю зарплату социальных работников до 26 тысяч рублей.

Согласно общему мониторингу, в краевых учреждениях других бюджетных отраслей повышение оплаты также ведется согласно «дорожным картам». Небольшое отставание отмечено в нескольких  муниципалитетах по учреждениям культуры и дополнительного образования, находящихся в зоне ответственности органов местного самоуправления.

По итогам коллегии представителям муниципальных и профильных органов исполнительной власти дано поручение предоставить в апреле совместные планы мероприятий по исправлению ситуации.

 
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