Следком возбудил очередное уголовное дело против приморских чиновников

Приморские следователи возбудили уголовное дело против пока неизвестных краевых чиновников, которые сорвали программу по строительству домов для сирот. Их халатность обошлась краевому бюджету в несколько миллионов рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В Приморье возбудили уголовное дело против нескольких «неустановленных должностных лиц» из краевого департамента градостроительства. По версии следствия, они по халатности не обеспечили своевременное строительство жилья для детей-сирот. «Валяли дурака» чиновники несколько месяцев – с декабря 2015 по апрель 2016 года. В результате госпрограмма оказалась сорвана, а администрацию края за это оштрафовали на 4, 3 миллиона рублей. Теперь эту сумму будут взыскивать с виновников ситуации – когда их, наконец, установят. Конечно, не остался без внимания тот факт, что права приморских сироток оказались нарушены. За это горе-градостроителям также придётся ответить.

Как сообщила старший помощник руководителя приморского следственного управления СК РФ Аврора Римская, по данному факту возбудили уголовное дело. Речь идёт о 293 статье Уголовного кодекса – «Халатность». В настоящее время следствие по делу продолжается.