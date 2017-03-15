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Следком возбудил очередное уголовное дело против приморских чиновников

Следком возбудил очередное уголовное дело против приморских чиновников
Из-за неустановленных лиц краевой бюджет лишился нескольких миллионов рублей
только что
Закон | Приморский край
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Фото: pravdapfo.ru

Приморские следователи возбудили  уголовное дело против пока неизвестных краевых чиновников, которые сорвали программу по строительству домов для сирот. Их халатность обошлась краевому бюджету в несколько миллионов рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В Приморье возбудили уголовное дело против нескольких «неустановленных должностных лиц» из краевого департамента градостроительства. По версии следствия, они по халатности не обеспечили своевременное строительство жилья для детей-сирот. «Валяли дурака» чиновники несколько месяцев – с декабря 2015 по апрель 2016 года. В результате госпрограмма оказалась сорвана, а администрацию края за это оштрафовали на 4, 3 миллиона рублей. Теперь эту сумму будут взыскивать с виновников ситуации – когда их, наконец, установят. Конечно, не остался без внимания тот факт, что права приморских сироток оказались нарушены. За это горе-градостроителям также придётся ответить.

Как сообщила старший помощник руководителя приморского следственного управления СК РФ Аврора Римская, по данному факту возбудили уголовное дело. Речь идёт о 293 статье Уголовного кодекса – «Халатность». В настоящее время следствие по делу продолжается.

 
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