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"Крымскую весну" сквер во Владивостоке встретит в полном упадке

"Крымскую весну" сквер во Владивостоке встретит в полном упадке
То, о чём помпезно заявляли три года назад, сегодня забыто
16 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Сквер дружбы Приморья и Крыма, помпезно открытый несколько лет назад, встретит третью годовщину присоединения полуострова к России в крайне плачевном состоянии, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Крымский сквер» появился в столице Приморья на Светланской, 147 в конце апреля 2014 года. Инициатором и создателем небольшого арт-объекта стал молодёжный проект «Сеть». При его торжественном открытии авторы идеи выразили надежду на то, что живущие во Владивостоке уроженцы Крыма и Севастополя смогут приходить к этому памятному месту и вспоминать родину.


 

Таким "Крымский сквер" был почти три года назад

Однако на деле всё оказалось несколько иначе – судя по всему, за порядком в этом месте вовсе никто не следит. В преддверии 3-й годовщины возвращения территорий то, что когда-то ещё можно было назвать сквером, сейчас имеет крайне запущенный вид – выложенные искусственные камни выцвели, бордюрный камень разбит, мемориальная доска потрескалась.

Почти три года назад создатели заявляли, что сквер предназначен для того, чтобы подчеркнуть глубокую связь между двумя морскими городами - Владивостоком и Севастополем. Активисты проекта ещё на открытии заявили, что намерены продолжить работу над новой достопримечательностью и постепенно дополнять её новыми объектами.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в предстоящую субботу в Приморье снова пройдёт «Крымский митинг». 18 марта дальневосточники по традиции дадут старт всероссийским мероприятиям в честь годовщины возвращения Крыма в состав России. Сторонники случившегося три года назад встретятся у мемориала «Боевая слава ТОФ» во Владивостоке.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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Комментарии
  • Кузьма  (11 минут назад)

    А митинг 18 марта здесь же власти планируют провести?



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