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Эпидемическая ситуация: приморцев уберегли, а Медведева – нет

Эпидемическая ситуация: приморцев уберегли, а Медведева – нет
В крае гриппом болеют меньше, чем в других регионах России
11 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

В Приморье идёт активное снижение заболеваемости гриппом. В крае остались лишь отдельные очаги инфекции, которые уменьшаются с каждым днём, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На данный момент на территории Приморского края заболеваемость ОРВИ и гриппом регистрируется ниже эпидемического порога на 19,1 %. Об этом корреспонденту редакции рассказали в приморском управлении Роспотребнадзора. Кроме этого, медики зафиксировали резкий спад количества заболевших – по сравнению с прошлой неделей их уже на 32 % меньше. Непосредственно по Владивостоку эта цифра стала ниже на 28 %.

За прошлую неделю полностью учебный процесс не остановился ни в одной школе. Частично прекратили работать 7 групп в 6 детских садах и три класса в двух школах.

«При обследовании 92 больных ОРВИ обнаружены РНК вируса гриппа А (H3N2) в 5 случаях, гриппа В - в 22 случаях. С начала сезонного подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппа зарегистрирована преимущественно циркуляция вирусов гриппа А (H3N2) в 334 случаях», - добавили врачи.

При этом на территории Российской Федерации уровень заболеваемости всё ещё остаётся повышенным. «На прошедшей неделе по совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечено в субъектах Центрального, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов», - сообщается на сайте Роспотребнадзора. Среди респираторных вирусов по-прежнему преобладают вирусы гриппа – на прошедшей неделе доля их составила 58,9 %. Один из очагов инфекции даже затронул премьер-министра Дмитрия Медведева, о чём накануне сообщил президент Владимир Путин.

«Эпидемическая ситуация у нас вроде как идёт на убыль, тем не менее ситуация пока ещё серьёзная. Дмитрия Анатольевича не уберегли», — сказал Путин на совещании с членами правительства.

 
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