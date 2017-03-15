Игорь Пушкарёв: нам с братом скрывать нечего

Сегодня Московский городской суд рассмотрит апелляцию защиты главы Владивостока Игоря Пушкарёва на решение Басманного суда столицы от 21 февраля 2017 года о продлении ареста сроком на три месяца.

Об этом стало известно из публикации на официальной странице мэра в социальной сети «ВКонтакте», где Пушкарёв отметил, что готов отстаивать свою невиновность.

«Мы с братом – Андреем Пушкарёвым – продолжаем бороться за справедливость. Сегодня очередной суд. Обжалуем очередное продление ареста. Такое решение принял, как всем известно, Басманный суд Москвы вечером 21 февраля. Считаю своё содержание в СИЗО избыточной мерой и ничем, кроме попытки давления на меня, не могу это объяснить. Я готов, как и мой брат, сотрудничать со следствием и заинтересован в объективном расследовании. Нам нечего скрывать», – сообщается в посте градоначальника.

В деле Игоря Пушкарёва это будет уже четвёртая попытка оспорить решение суда по поводу своей меры пресечения. Все предыдущие усилия защиты градоначальника отменить аналогичные решения даже с учётом веских доводов были похожи на стук в закрытую дверь, отметили представители градоначальника. По всей вероятности, сам Игорь Пушкарёв не испытывает иллюзий по поводу сегодняшнего процесса.

«Скорее всего, апелляцию не удовлетворят, но это ничего не значит. Мы продолжим отстаивать нашу с братом невиновность и непричастность директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова к инкриминируемым вещам», – написал Пушкарёв.

Дело главы Владивостока длится с 1 июня 2016 года, когда правоохранительные органы задержали Игоря Пушкарёва по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Процесс получил широкий общественный резонанс с самого начала, когда Пушкарёва этапировали в Москву с заломленными за спиной руками, транслируя эти сюжеты по федеральным каналам.

Между тем, почти за десять месяцев предварительного следствия сторона обвинения не представила новых доказательств по уголовному делу. В то время как стороны защиты неоднократно отмечала ряд важных деталей процесса, таких как прощение долга со стороны компании «Востокцемент» муниципальному предприятию МУПВ «Дороги Владивостока» за поставленные материалы на сумму почти в 1 миллиард рублей.