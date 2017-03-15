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Участница "Евровидения" от России Самойлова может приехать в Приморье

Участница "Евровидения" от России Самойлова может приехать в Приморье
В крае переживают за её безопасность на международном конкурсе
12 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: vokrug.tv

Руководитель приморской общественной организации инвалидов и с недавних пор депутат думы города Владивостока Артём Моисеенко поддержал опасения певца, общественного деятеля и депутата Госдумы Иосифа Кобзона о возможных проблемах Юлии Самойловой на «Евровидении». Он также рассказал, что её бы с удовольствием приняли на грядущем фестивале в Приморье, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Руководитель общественной организации «Ковчег», инвалид-колясочник Артём Моисеенко прокомментировал слова народного артиста СССР об участии певицы Юлии Самойловой в качестве представителя России в музыкальном конкурсе «Евровидение». Ранее Кобзон выразил сомнения в том, что радикально настроенные украинцы адекватно воспримут участие инвалида-колясочника в конкурсе. Он сказал, что переживает за то, как девушка перенесёт нападки, которые могут на неё посыпаться. «Зачем взывать к жалости, у кого? У тех, кто ненавидит нашу страну?» - заявил артист журналистам.

Его опасения о возможных оскорблениях российской певицы подтвердил и приморский активист, руководитель общественной организации «Ковчег» Артём Моисеенко. «Это сложная ситуация. С одной стороны, мы наблюдаем за тем, что там происходит, и, конечно, возникают вопросы – не обидят ли на конкурсе Самойлову. С другой стороны, почти все советуют ей держаться и не обращать внимание на различные нападки. Было бы неплохо, если бы на конкурсе была обеспечена соответствующая безопасность для участия», - поделился Моисеенко в разговоре с корреспондентом редакции.

Он также отметил, что участие человека с ограниченными возможностями в конкурсе такого масштаба - это безусловное достижение. «К сожалению, развитие творческих талантов инвалидов у нас в крае идёт не очень хорошо. Я мог бы сказать, что ситуация даже хуже, чем у спортсменов. Однако в прошлом году наш проект «Движение без границ», где люди с инвалидностью исполняли различные виды танцев, выиграл в номинации «Лучший проект года» на фестивале Inclusive dance», - добавил руководитель «Ковчега».

Собеседник агентства отметил, что в этом году они планируют организовать ещё один масштабный международный проект, куда хотели бы пригласить и Юлию Самойлову. «Надеемся, что это привлечёт большое количество зрителей», - добавил Артём Моисеенко.

Юлия Самойлова – российская певица, представительница России на конкурсе «Евровидение-2017» с песней Flame Is Burning. В детстве она стала инвалидом первой группы и с тех пор передвигается на коляске. 

 
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