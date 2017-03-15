Возле Владивостокского цирка построят новые подпорные стены

Сегодня губернатор Приморья Владимир Миклушевский посетил Владивостокский цирк, где с прошлого года идёт масштабный капитальный ремонт. РИА «Восток-Медиа» ранее рассказывало, что в цирке заново построили манеж, заменив деревянные перекрытия на бетонные опоры, поменяли кровлю, витражи и внутренние сети, смонтировали новую систему отопления. Полностью ремонт цирка должен завершиться в нынешнем году. Его финансирует «Газпром» и краевой бюджет.

По итогам осмотра цирка глава Приморья поручил жестко соблюдать заявленные сроки ремонтных работ и взять на контроль поставку светового и звукового оборудования.

«Открытия Владивостокского цирка с нетерпением ждут приморцы, я буду продолжать лично контролировать ход работ, они должны быть завершены в срок», – подчеркнул губернатор. Также он обратил внимание подрядчика на благоустройство территории, прилегающей к цирку. На ней установят новые лестницы и построят подпорные стены. При этом Владимир Миклушевский обозначил, что 20 % затрат на благоустройство должен покрыть муниципальный бюджет.

Руководитель компании-подрядчика Александр Ходнев доложил главе края, что на сегодняшний день на объекте полностью завершены общестроительные работы, и строители уже приступили к чистовой отделке помещений.

«Дизайнерская отделка уже ведется в кассовом зале, чистовая – в подсобных помещениях на всех отметках. В главном зале цирка приступили к монтажу архитектурной акустики и устройству шумоизоляции. Выставлены строительные леса, ведется выставка подсистемы и обработка стен. Предварительно все поверхности покрыты антигрибковым составом и огнеупорным покрытием. В здании монтируется самая большая в Приморье вентиляционная камера, объемом 65 тысяч кубов в час. Через вентиляционную систему в том числе будет осуществляться подача отопления в холодный период», – сообщил он.

Также на объекте выполнен монтаж магистралей внутренних инженерных сетей, системы наружного освещения, установлено новое электрическое оборудование. В ремонтных работах задействовано более 250 человек.