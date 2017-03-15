Во Владивосток прибыл генерал МЧС Диденко

Гость знакомится с территорией, которая досталась ему в ходе недавней реформы

В Приморский край прибыл начальник Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенант Сергей Диденко. Этому визиту предшествовала ведомственная реформа: как уже сообщало «Восток-Медиа», в феврале по указу Владимира Путина своих постов лишились руководитель Дальневосточного регионального центра МЧС и его первый заместитель, а региональные управления в ДФО перешли в подчинение Сибирского центра.

По данным пресс-службы главного управления МЧС России по Приморскому краю, это первый визит Диденко в регион. Он проведёт на новой для себя территории три дня. Генерал подробно ознакомится с природными и техногенными особенностями края, посетит подразделения министерства, встретится с губернатором Владимиром Миклушевским и руководителями силовых, правоохранительных структур.

Гость поделится с руководством Приморья передовыми наработками из Сибири, которые позволили в 2016 году существенно снизить гибель людей во время пожаров, на водных объектах, а также улучшить статистику происшествий чрезвычайного характера.

В плане работы Сергея Диденко - участие в заседании региональной комиссии по предупреждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности, а также в форуме федерального агентства лесного хозяйства. Кроме того, генерал проверит ситуацию в районах Приморского края, серьёзно пострадавших в 2016 году от тайфуна «Лайонрок».

По стечению обстоятельств именно сегодня в Приморье начал действовать особый противопожарный режим.