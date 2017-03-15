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Суд объяснил, почему антимонопольное "дело Пушкарёва" вернули обратно

Суд объяснил, почему антимонопольное "дело Пушкарёва" вернули обратно
Некоторые доводы УФАС почему-то оставили без внимания
только что
Закон | Приморский край
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Фото: newsvl.ru, ria.ru; коллаж "Восток-Медиа"

Дальневосточный окружной арбитраж в Хабаровске подготовил полный текст решения по «антимонопольному» делу, связанного с временно отстранённым мэром Владивостока Игорем Пушкарёвым. Вердикт разъясняет причины, по которым дело ушло на новое рассмотрение.

Арбитражный суд Дальневосточного федерального округа (расположен в Хабаровске) опубликовал полный текст решения, отменившее все апелляции по иску управления Федеральной антимонопольной службы по ПК против подконтрольной семье Пушкарёвых компании «Востокцемент». 9 марта суд вернул материалы этого дела на повторное рассмотрение. Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», осенью 2015 года краевое управление ФАС сообщило о том, что мэрия Владивостока ограничивает конкуренцию  на рынках дорожных работ в приморской столице. По версии ведомства, аппарат Игоря Пушкарёва заключил противозаконное соглашение между городской администрацией, МУП «Дороги Владивостока» и компаниями группы «Востокцемент». Последние были аффилированы непосредственно с Пушкарёвым. Итоги расследования УФАС, по сути, легли в основу уголовного дела против владивостокского градоначальника и директора «Дорог Владивостока» Андрея Лушникова.

Какие ваши доказательства?

Первоначально дело «Востокцемента» рассматривалось в Арбитражном суде Приморского края. Судья первой инстанции принял сторону УФАС и признал «Востокцемент» и администрацию Владивостока виновными в нарушении антимонопольного законодательства. Однако властям приморской столицы удалось признать данное решение незаконным. Прокуратура, в свою очередь, попыталась обжаловать апелляцию мэрии – но безуспешно. Причины судебной победы владивостокских властей отражены в вердикте дальневосточного окружного арбитража.

Прежде всего, антимонопольщикам не удалось доказать наличие самого незаконного соглашения, заключённого администрацией. По мнению работников ведомства, оно имело форму устной договорённости. По мнению стороны обвинения, наличие сговора подтверждают объяснения, данные участниками процесса в ходе доследственной проверки. Однако апелляционная комиссия сочла эти доказательства недопустимыми. Неубедительными показались второй инстанции и претензии УФАС и прокуратуры к проводимым торгам. Так, одним из аргументов обвинения стали требования аукционной документации. Они обязывали участников торгов предоставлять денежное обеспечение заявки, а также обеспечение исполнения контракта в размере 30 % от его начальной стоимости. При этом работы не авансировались, а закупать материалы приходилось исполнителю контракта. Кроме того, после обращения директора «Дорог Владивостока» Андрея Лушникова непосредственно к Игорю Пушкарёву, размер обеспечения уменьшился в два раза.

Апелляционная комиссия установила, что эти меры полностью соответствуют законодательству. Они необходимы для того, чтобы победитель аукциона заканчивал работу в срок. Снижение обеспечительной «таксы» также нельзя считать чем-то противозаконным – это требование распространялось не только на «Дороги Владивостока», но и на всех остальных участников торгов. Вдобавок, 70 % от всех проведённых администрацией в 2011-2015 годах закупок выиграли самые разные компании. Компании Андрея Лушникова досталась лишь треть от всех тендеров. Подобных замечаний  к обвинениям УФАС у судов множество. В целом, надзорному органу не удалось доказать наличие антиконкурентного соглашения между ООО «Востокцемент» и администрацией Владивостока. Никаких нарушений в проведении торгов обнаружено не было.

Нарушений не нашли, но…

Правоохранители не отступились от своего. Прокуратура подала кассационную жалобу, которую рассматривал дальневосточный окружной арбитраж. Его работники установили, что прежние инстанции не рассмотрели целый ряд доводов антимонопольной службы.

Суды почему-то обошли вниманием тот факт, что компания «Дороги Владивостока» в качестве обеспечения контрактов предоставляла поддельные банковские гарантии. Кроме того, фирма Лушникова закупала стройматериалы у ООО «Востокцемент». Прокуратура настаивает на том, что обе эти организации находились под непосредственным контролем мэра Игоря Пушкарёва. Данные доводы судьи второй инстанции никак не оценили.

Однако самая главная претензия антимонопольщиков заключается в следующем. На 30 % выигранных «Дорогами Владивостока» в 2011-2015  тендеров пришлось 80 % от всей суммы, затраченной на контракты в целом. Если говорить о цифрах – это 7 из 9 миллиардов рублей. Самые крупные электронные аукционы неизменно выигрывала данное предприятие. Зачастую МУП вообще являлась единственным участником торгов. Апелляционные комиссии также не увидели в этом ничего подозрительного.

При этом Арбитражный суд Дальневосточного округа учёл мнения прежних судов о недоказанности антимонопольного сговора. Так что позиция арбитража понятна. Окончательную точку в этом непростом судебном процессе сможет лишь подробный пересмотр дела в суде. На данный момент и позиция УФАС, и позиция ответчиков выглядят не совсем убедительно.

РИА «Восток-Медиа» будет следить за развитием событий.

 
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