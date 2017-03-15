В Приморье вновь объявлен особый противопожарный режим

Сегодня губернатор Приморья подписал распоряжение о введении на территории края особого противопожарного режима. Ранее РИА «Восток-Медиа» анонсировало это решение.

Особый противопожарный режим в Приморье вводится регулярно в межсезонье, когда лес стоит без листвы и сильно подвержен опасности пожаров. Поэтому весной и осенью краевые власти налагают ряд ограничений в отношении посещения лесных угодий. Попросту приморцам запрещено в этот период ходить в лес и тем более разводить там огонь.

По информации департамента лесного хозяйства, на территории региона уже сложилась пожароопасная ситуация: снег почти стаял, стоит сухая погода, трава ещё не пробилась, и в лесах основным покровом являются палые листья – горючий материал.

Главам муниципалитетов рекомендовано запретить пребывание граждан в лесах, сжигание мусора и разведение открытого огня на территориях муниципальных образований.

Руководителям городов и районов также рекомендовано проводить своевременную очистку территорий населённых пунктов от горючих материалов и мусора. Им предписывается создать запасы воды для тушения пожаров и восстановить противопожарные минерализованные полосы.

Главному управлению МЧС России по Приморскому краю рекомендуется принять меры по усилению профилактики пожаров в населённых пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним. А также провести подворовые обходы и ознакомить жителей с требованиями мер пожарной безопасности.

В случае обнаружения пожара приморцам предлагают звонить по телефону: (4232) 399-999, единый телефон пожарных и спасателей: 101.